رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
رياضة

طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير

طارق حامد
طارق حامد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن تجديد اللاعب طارق حامد طلبه للعودة إلى الزمالك.

عودة طارق حامد للزمالك

وكتب أحمد حسن ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير".

في ذات السياق، كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن موقف نادي الزمالك من فكرة عودة لاعب الوسط السابق طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول، خلال فترة التوقف الحالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الأصوات داخل النادي وخارجه طالبت بعودة طارق حامد لإنهاء مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن اللاعب نفسه أبدى رغبة في ذلك.

وأوضح أن طارق حامد أنهى رحلته الاحترافية في الدوري السعودي بنهاية الموسم الماضي، وكان قريبًا من العودة إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، رفض الأمر في ذلك الوقت رغم ضغوط البعض، خاصة بعد محاولة التأثير على شيكابالا لإقناعه بالاعتزال.

وأضاف شوبير: «الحديث عن عودة طارق حامد عاد مؤخرًا، وهناك اتجاهان داخل النادي؛ الأول يرى أن اللاعب لن يتمكن من المنافسة بسبب ابتعاده عن الملاعب لمدة 6 أشهر، فيما يرى الاتجاه الآخر أن عودته قد تضيف خبرة كبيرة للفريق».

واختتم شوبير، حديثه قائلًا: «مجلس إدارة الزمالك يتعامل باحترافية تامة مع هذا الملف، وترك القرار النهائي لكل من المدير الرياضي جون إدوارد، والمدير الفني يانيك فيريرا».

طارق حامد الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

