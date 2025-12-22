قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور، الدعم لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا.

وقال الغندور، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: "مصر بتمثل مصر ومصر هي اللي فوق الجميع وكل التوفيق لحسام حسن ولاعبي مصر الرجالة".

وتابع: “مباراة زيمبابوي قد تبدو للبعض سهلة باعتبارها الأقل تصنيف ولكن المباراة الافتتاحية يكون دوافع الفرق الأقل اعلى لاثبات الذات والاحتراف”. 

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

أمم أفريقيا منتخب مصر زيمبابوي خالد الغندور حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: اتخاذ إجراءات وقرارات فورية لدعم التأمين الصحي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية بموقف قويسنا النموذجي تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. صور

رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد

مرور 99 عاما على إنشائها.. بورفؤاد درة الماضي وعطر الحاضر

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد