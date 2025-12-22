عيون المصريين تتجه نحو المغرب.. العميد يقود مصر بطموحات جديدة في القارة السمراء

يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

نتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

وخاض المنتخب الوطني، عدة مباريات ودية ورسمية تحت قيادة حسام حسن ، جاءت نتائجها على النحو التالي:

فاز منتخب مصر على نيوزيلندا 1-0 وخسر أمام كرواتيا 2-4 ثم فاز على بوركينا فاسو 2-1 وتعادل مع غينيا بيساو 1-1 قبل الفوز على كاب فيردي 3-0 ثم الانتصار على باتسوانا 4-0 خارج الديار والفوز على موريتانيا 2-0 ثم الفوز عليها مجددًا 1-0 خارج الأرض والتعادل مع كاب فيردي 1-1 ثم التعادل مع باتسوانا 1-1 والفوز على إثيوبيا 2-0 ثم الفوز على سيراليون 1-0 ثم الفوز على إثيوبيا 2-0 والتعادل مع بوركينا فاسو دون أهداف والفوز على جيبوتي 3-0 والفوز على غينيا بيساو 1-0 قبل الخسارة أمام أوزبكستان 0-2 ثم الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد التعادل وأخيرا الفوز على نيجيريا 2-1.

إنجاز تاريخي للعميد

وأصبح حسام حسن ، ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري ليكرر إنجاز مونديال 1990، حيث يشارك العميد في كأس العالم المقبلة للمرة الثانية بعدما سبق له الظهور لاعبا ويشارك هذه المرة مديرا فنيًا.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة القارية أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

وضمت القائمة 26 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري)، رامي ربيعة (العين)، خالد صبحي (المصري)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، محمد إسماعيل (الزمالك)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (زد)، محمد شحاتة (الزمالك)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الأهلي)، محمود حسن “تريزيجيه” (الأهلي)، إبراهيم عادل (الجزيرة)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت)، صلاح محسن (المصري)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).

مجموعة مصر في البطولة

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا حيث يسعى الفراعنة لفرض سيطرتهم منذ الجولة الأولى وحسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.