قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيون المصريين تتجه نحو المغرب.. العميد يقود مصر بطموحات جديدة في القارة السمراء

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

نتائج منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

وخاض المنتخب الوطني، عدة مباريات ودية ورسمية تحت قيادة حسام حسن ، جاءت نتائجها على النحو التالي:

فاز منتخب مصر على نيوزيلندا 1-0 وخسر أمام كرواتيا 2-4 ثم فاز على بوركينا فاسو 2-1 وتعادل مع غينيا بيساو 1-1 قبل الفوز على كاب فيردي 3-0 ثم الانتصار على باتسوانا 4-0 خارج الديار والفوز على موريتانيا 2-0 ثم الفوز عليها مجددًا 1-0 خارج الأرض والتعادل مع كاب فيردي 1-1 ثم التعادل مع باتسوانا 1-1 والفوز على إثيوبيا 2-0 ثم الفوز على سيراليون 1-0 ثم الفوز على إثيوبيا 2-0 والتعادل مع بوركينا فاسو دون أهداف والفوز على جيبوتي 3-0 والفوز على غينيا بيساو 1-0 قبل الخسارة أمام أوزبكستان 0-2 ثم الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد التعادل وأخيرا الفوز على نيجيريا 2-1.

إنجاز تاريخي للعميد

وأصبح حسام حسن ، ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري ليكرر إنجاز مونديال 1990، حيث يشارك العميد في كأس العالم المقبلة للمرة الثانية بعدما سبق له الظهور لاعبا ويشارك هذه المرة مديرا فنيًا.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة القارية أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

وضمت القائمة 26 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري)، رامي ربيعة (العين)، خالد صبحي (المصري)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، محمد إسماعيل (الزمالك)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (زد)، محمد شحاتة (الزمالك)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الأهلي)، محمود حسن “تريزيجيه” (الأهلي)، إبراهيم عادل (الجزيرة)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت)، صلاح محسن (المصري)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).

مجموعة مصر في البطولة

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا حيث يسعى الفراعنة لفرض سيطرتهم منذ الجولة الأولى وحسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

حسام حسن منتخب مصر كأس أمم إفريقيا منتخب زيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

بنتايج

الزمالك يكشف سبب غياب بنتايج عن مباراة سموحة

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد: كلنا صف واحد ورا منتخبنا ورجالة منتخب مصر

اهلي 2008

أهلي 2008 يواجه إنبي في بطولة منطقة القاهرة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد