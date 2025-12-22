قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
الزمالك يكشف سبب غياب بنتايج عن مباراة سموحة

منتصر الرفاعي

يواصل المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الغياب عن صفوف الفريق في مباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، بسبب احتفاله بزفافه مساء أمس على كريمة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي وذلك بحضور لاعبي الفريق والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يحصل بنتايج على إجازة قصيرة بهذه المناسبة على أن ينتظم في تدريبات الزمالك عقب مواجهة سموحة مباشرة.

واحتفل المغربي محمود بنتايك لاعب منتخب المغرب ونادي الزمالك بزفافه على ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وذلك في أحد الفنادق الكبرى مساء أمس الأحد بحضور عدد من لاعبي الفريق وشخصيات رياضية.

مستحقات بنتايج

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود بنتايج سينتظم في التدريبات عقب حصوله على جزء جديد من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء والتي كانت تقدر بنحو 75 ألف دولار قيمة القسط الثاني بما يمنع اللاعب من اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع النادي.

والزمالك يقترب من إنهاء أزمته ويتمسك باستمراره

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة اللاعب مع النادي باتت قريبة من الانتهاء بعد تحركات مكثفة من جانب الإدارة خلال الساعات الماضية.

وكان بنتايج قد تقدم بإنذار رسمي لإدارة الزمالك تمهيدًا لفسخ عقده بسبب عدم انتظام النادي في سداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن مسئولي الزمالك دخلوا في تواصل مباشر مع وكيل اللاعب من أجل احتواء الأزمة مع الاتفاق على دفع جزء من المستحقات المتأخرة خلال الساعات المقبلة.

وشدد المصدر على أن نادي الزمالك متمسك باستمرار محمود بنتايج ضمن صفوف الفريق، ويرفض تمامًا فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لجهوده.

الزمالك نادي الزمالك بنتايج غياب بنتايك سموحه

