الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.

حسام حسن 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لو أنت مكان حسام حسن.. إيه أنسب تشكيل تبدأ به قدام زيمبابوي؟".

تشكيل منتخب مصر 

قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي تبرز علامات الاستفهام حول فكر المدير الفني الروماني ماريو ميرينيكا الذي يتولى القيادة الفنية لمنتخب زيمبابوي حديثًا في تجربة لا تزال غامضة رغم خبرته العمرية.

صدق أو لا تصدق، ميرينيكا البالغ من العمر 61 عامًا لم يخض خلال مسيرته التدريبية سوى 17 مباراة فقط كمدير فني وهو رقم يثير الدهشة مقارنة بعمره وخبرته الطويلة داخل كرة القدم والتي جاءت أغلبها في مناصب المدير الرياضي المدير التقني مساعد المدرب والعمل ضمن فرق الاستكشاف "السكاوتنج".

وتولى المدرب الروماني تدريب منتخب زيمبابوي قبل نحو شهر ونصف فقط خلفًا للألماني ميشيل نيس الذي لم يحقق سوى فوزين خلال 14 مباراة مع المنتخب الزيمبابوي. 

وحتى الآن قاد ميرينيكا زيمبابوي في مباراتين وديتين فاز في الأولى على قطر بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر أمام الجزائر 3-1 وهي نتائج تعكس منتخبًا أقل على الورق من مصر لكنه لا يمكن الاستهانة به.

وتكشف الأرقام أن ميرينيكا خاض 7 مباريات فقط مع فريق جلوريا بازاو الروماني (الذي لم يعد موجودًا) و7 مباريات أخرى مع منتخب ليبيريا إلى جانب مباراة واحدة مع مالاوي ومباراتين مع زيمبابوي. 

وخلال هذه المسيرة القصيرة لم يحقق سوى فوزين فقط مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

على الصعيد التكتيكي، يفضل المدرب الروماني الاعتماد على طريقة لعب دفاعية بحتة خاصة أمام المنتخبات الأقوى حيث يميل إلى تطبيق خطة 5-4-1 مع التراجع الكامل إلى مناطق الدفاع والاعتماد على التحولات الهجومية السريعة. 

ويبرز في هذا الدور اللاعب تاواندا شيريروا جناح وولفرهامبتون، كأحد أخطر مفاتيح اللعب في المرتدات.

وأمام هذا السيناريو، يصبح التحدي الأكبر أمام منتخب مصر بقيادة حسام حسن هو كيفية فك التكتلات الدفاعية المتوقعة سواء عبر الاختراق من الأطراف أو العمق، مع الاعتماد على تمريرات كسر الخطوط إلى جانب ضرورة الارتداد السريع للاعبي الوسط لمنع خطورة الهجمات المرتدة التي قد يعتمد عليها منتخب زيمبابوي.

منتخب مصر الاهلي الزمالك زيمباوي

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

وزيرة البيئة

البيئة: توفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم

جبران ونائب وزير العمل التركي

مصر تبحث مع تركيا تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتفتيش وسوق العمل

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي

أمل عمار : الدولة قطعت شوطا مهما في دعم مشاركة المرأة بالقيادة

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

