حسن المستكاوي لـ منتخب مصر: النقد غضب المحب

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي نقد بعض النقاد للمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة وحبهم وشغفهم لمباراته الأولى.



وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي اكس :" النقد هو غضب المحب.. ومها كان النقد قاسيا ، فان ذلك لايعني أبدا موقفا من المنتخب او اللاعبين او الجهاز . وعندما يلعب منتخب مصر الليلة ستكون قلوبنا معه ، نشاهد المباراة وننفعل ونتوتر حبا للفريق الذي يمثلنا . وننتظر دايما الاداء الجيد الذي يقود المنتخب الي الفوز ..



ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.