الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسن المستكاوي لـ منتخب مصر: النقد غضب المحب

منتخب مصر
منار نور

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي نقد بعض النقاد للمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة وحبهم وشغفهم لمباراته الأولى.  


وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي اكس :" النقد هو غضب المحب.. ومها كان النقد قاسيا ، فان ذلك لايعني أبدا موقفا من المنتخب او اللاعبين او الجهاز . وعندما يلعب منتخب مصر الليلة ستكون قلوبنا معه ، نشاهد المباراة وننفعل ونتوتر حبا للفريق الذي يمثلنا . وننتظر دايما الاداء الجيد الذي يقود المنتخب الي الفوز ..


ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

منتخب مصر أمم إفريقيا كاس الأمم الأفريقية حسن المستكاوي

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

خرج ولم يعد

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

الزمالك لبس نفسه.. قصة أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

محمد رمضان

مسابقة بـ 50 ألف جنيه.. نمبر وان يكشف مفاجأة بأغنية بيب بيب

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

