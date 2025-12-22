إبراهيم عبد الجواد: كلنا صف واحد ورا منتخبنا ورجالة منتخب مصر

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة دعم لـ لاعبي منتخب مصر قبل مباراة زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"النهارده بداية المشوار، كلنا صف واحد ورا منتخبنا ورجالة منتخب مصر

مش وقت جدال ولا حسابات.. ده وقت دعم ومساندة وباذن الله ربنا يكرمنا ونجومنا يستقتلوا جوه الملعب

ضربة البداية قدّام زيمبابوي لازم تكون رسالة للكل إن الكبير وصل، وإن الرجالة قدّ المسؤولية وجاهزين يفرّحوا شعب مصر ".

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.