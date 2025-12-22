أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا

طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مناشدا الجمهور والشعب المصري بدعم لاعبيه ومنتخب بلاده والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، مشيرا إلى أن الكل داخل المنتخب يشعر بحجم المسئولية، والكل سيبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب خلال تلك البطولة الكبيرة.

وأضاف أبوريدة ، أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن قادرون وعازمون على إسعاد الشعب المصري في هذه النسخة من البطولة التي يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

وأوضح المهندس هاني أبوريدة ، أن اتحاد الكرة ومجلس إدارته يقف خلف المنتخب بكل قوة ويسخر كل إمكانياته للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز في الملعب فقط وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري.

ودعا رئيس اتحاد الكرة ، كل وسائل الإعلام والجمهور للالتفاف حول المنتخب ، مشددا على ضرورة تنحية أي خلافات أو ضغوطات على المنتخب خلال هذه الفترة، وأن نعمل جميعا من أجل الدعم ولا شيء غيره للاعبين وجهازهم الفني حتى نهاية البطولة بما يضمن إسعاد جماهير الكرة المصرية.