نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص

قال نجل الحاج عبد العال إن الأسرة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن مقطع الفيديو المتداول لا يعكس الصورة الكاملة للواقعة، ولا يتضمن جميع تفاصيل ما حدث داخل عربة المترو، حيث تم استبعاد أجزاء مهمة لم يتم تصويرها أو نشرها.

وأضاف، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الفتاة – بحسب روايته – بدأت بتوجيه السباب والإساءات لوالده، وهي لحظات لم تظهر في التسجيل المنتشر، الأمر الذي أسهم في تكوين انطباع غير دقيق لدى الرأي العام حول حقيقة ما جرى.

وأوضح نجل المسن أن والده تعامل في بداية الأمر بهدوء واحترام، وحاول تنبيه الفتاة بأسلوب لائق، إلا أن ردودها غير المناسبة أدت إلى تصاعد حدة التوتر داخل العربة، مشددًا على أن رد فعل والده جاء نتيجة تعرضه لاستفزازات متكررة.