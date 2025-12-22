القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، مساء اليوم الإثنين، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري، وحصد أول ثلاث نقاط تعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والمضي قدمًا نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2025

تقام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب أدرار

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع الظهور الأول لـ«الفراعنة» في البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يمكن لعشاق الكرة الإفريقية متابعة مباراة مصر ضد زيمبابوي عبر عدد من القنوات الفضائية، وجاءت أبرزها كالتالي:

beIN Sports HD

الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بث مباشر بجودة عالية مع تعليق عربي مميز.

استوديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم الكرة قبل وبعد اللقاء.

القنوات الإفريقية المفتوحة

القناة الجزائرية الأرضية: تنقل بعض مباريات البطولة عبر البث الأرضي داخل الجزائر.

مواجهة مرتقبة في بداية مشوار الفراعنة

تترقب الجماهير العربية مواجهة قوية، يأمل خلالها منتخب مصر في تحقيق انطلاقة مثالية ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، ووضع أولى خطواته نحو استعادة اللقب القاري.