إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض 

أثار خبر إصابة نجم شهير بجلطة في المخ حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعد الإعلان عن نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تساؤلات واسعة حول طبيعة الجلطة، وأسباب حدوثها، ومدى خطورتها، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بهذا المرض خلال السنوات الأخيرة.

إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ تثير القلق

وأُعلن خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا، مع وضعه تحت الملاحظة الدقيقة من الفريق الطبي للاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية

بحسب ما تم تداوله، فإن الفنان محيي إسماعيل شعر بأعراض مفاجئة، من بينها اضطراب في الحركة وصعوبة في الكلام، وهو ما دفع المحيطين به إلى الإسراع بنقله إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بجلطة في المخ. وأكد الأطباء أن سرعة التعامل مع الحالة ساهمت في استقرار الوضع الصحي ومنع حدوث مضاعفات أشد خطورة.

ما هي الجلطة الدماغية؟

فى إطار هذا السياق قالت الدكتورة أسراء عبد الفتاح طبيبة المخ والأعصاب، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجلطة في المخ، أو السكتة الدماغية، تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، إما بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية أو نتيجة نزيف مفاجئ، ما يؤدي إلى حرمان خلايا المخ من الأكسجين والعناصر الغذائية، وهو ما قد يتسبب في تلف دائم إذا لم يتم التدخل السريع.

أسباب الإصابة بالجلطة

يوضح أطباء المخ والأعصاب أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، من أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم

مرض السكري

ارتفاع الكوليسترول

التدخين

التقدم في العمر

الإجهاد العصبي والتوتر المزمن

قلة الحركة والسمنة

ويشير الأطباء إلى أن الجلطات لم تعد حكرًا على كبار السن فقط، بل أصبحت تصيب فئات عمرية أصغر نتيجة نمط الحياة غير الصحي.

أعراض لا يجب تجاهلها

يحذر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض التي قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالجلطة، وتشمل:

ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو أحد الأطراف

صعوبة في الكلام أو الفهم

فقدان التوازن أو الدوخة الشديدة

صداع قوي مفاجئ دون سبب واضح

تشوش في الرؤية

ويؤكد المتخصصون أن التعامل السريع مع هذه الأعراض خلال الساعات الأولى يُحدث فارقًا كبيرًا في نسب الشفاء.

الحالة النفسية وتأثيرها

يلفت الأطباء إلى أن الضغط النفسي المستمر، خاصة لدى الشخصيات العامة والفنانين، قد يلعب دورًا غير مباشر في زيادة خطر الإصابة بالجلطات، نتيجة ارتفاع هرمونات التوتر في الجسم، وتأثيرها السلبي على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية.

كيف يتم علاج الجلطة؟

يعتمد علاج الجلطة الدماغية على سرعة الوصول إلى المستشفى، ونوع الجلطة، وحالة المريض الصحية، وقد يشمل العلاج: