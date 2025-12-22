قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
أسماء عبد الحفيظ

أثار خبر إصابة نجم شهير بجلطة في المخ حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعد الإعلان عن نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تساؤلات واسعة حول طبيعة الجلطة، وأسباب حدوثها، ومدى خطورتها، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بهذا المرض خلال السنوات الأخيرة.

إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ تثير القلق

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض 

وأُعلن خلال الساعات الماضية عن إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، استدعت تدخلاً طبيًا عاجلًا، مع وضعه تحت الملاحظة الدقيقة من الفريق الطبي للاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية

بحسب ما تم تداوله، فإن الفنان محيي إسماعيل شعر بأعراض مفاجئة، من بينها اضطراب في الحركة وصعوبة في الكلام، وهو ما دفع المحيطين به إلى الإسراع بنقله إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بجلطة في المخ. وأكد الأطباء أن سرعة التعامل مع الحالة ساهمت في استقرار الوضع الصحي ومنع حدوث مضاعفات أشد خطورة.

ما هي الجلطة الدماغية؟

فى إطار هذا السياق قالت الدكتورة أسراء عبد الفتاح طبيبة المخ والأعصاب، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجلطة في المخ، أو السكتة الدماغية، تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، إما بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية أو نتيجة نزيف مفاجئ، ما يؤدي إلى حرمان خلايا المخ من الأكسجين والعناصر الغذائية، وهو ما قد يتسبب في تلف دائم إذا لم يتم التدخل السريع.

أسباب الإصابة بالجلطة

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض 

يوضح أطباء المخ والأعصاب أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، من أبرزها:

  • ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم
  • مرض السكري
  • ارتفاع الكوليسترول
  • التدخين
  • التقدم في العمر
  • الإجهاد العصبي والتوتر المزمن
  • قلة الحركة والسمنة

ويشير الأطباء إلى أن الجلطات لم تعد حكرًا على كبار السن فقط، بل أصبحت تصيب فئات عمرية أصغر نتيجة نمط الحياة غير الصحي.

أعراض لا يجب تجاهلها

يحذر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض التي قد تكون مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالجلطة، وتشمل:

  • ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو أحد الأطراف
  • صعوبة في الكلام أو الفهم
  • فقدان التوازن أو الدوخة الشديدة
  • صداع قوي مفاجئ دون سبب واضح
  • تشوش في الرؤية

ويؤكد المتخصصون أن التعامل السريع مع هذه الأعراض خلال الساعات الأولى يُحدث فارقًا كبيرًا في نسب الشفاء.

الحالة النفسية وتأثيرها

يلفت الأطباء إلى أن الضغط النفسي المستمر، خاصة لدى الشخصيات العامة والفنانين، قد يلعب دورًا غير مباشر في زيادة خطر الإصابة بالجلطات، نتيجة ارتفاع هرمونات التوتر في الجسم، وتأثيرها السلبي على ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية.

كيف يتم علاج الجلطة؟

يعتمد علاج الجلطة الدماغية على سرعة الوصول إلى المستشفى، ونوع الجلطة، وحالة المريض الصحية، وقد يشمل العلاج:

  • أدوية مذيبة للجلطات
  • أدوية لضبط ضغط الدم والسيولة
  • العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل الحركة والكلام
  • المتابعة المستمرة لتجنب تكرار الإصابة.
بجلطة في المخ المخ الجلطة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد