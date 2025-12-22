قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
أخبار البلد

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بعداد الكهرباء  مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سرقة الكهرباء تغليظ العقوبة. 

وفيما يلي يوضح جهاز مرفق الكهرباء  اسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها :

 أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

 خطوات يجب اتباعها لتجنب محضر سرقة الكهرباء

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو ارتباط الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.

وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وفيما يخص الصلح، نصت المادة 71 مكرر على إمكانية الصلح وفق قانون الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها بالمادة 70، بحيث يتم سداد مثلي القيمة في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات. 

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟
