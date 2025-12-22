وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الوزارة تنتقل حاليًا للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، حيث ننتقل من أسلوب إدارة لأسلوب آخر أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف سويلم "أننا نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضي والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل"، موضحا أن يتم العمل حاليًا للتعامل مع العجز الحالي والمتزايد في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة بالوزارة.

وتابع "أن التحديث والتطوير الجاري حاليًا والمنشود مستقبلًا يكون طبقًا للاحتياج وليس لمجرد التغيير، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة في الدول الأخرى، شريطة أن تكون مناسبة ومتوافقة مع الوضع المحلي في مصر".

وأوضح أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطئ من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وبرنامج Digital Earth Africa وغيرها من البرامج والأدوات، مع أهمية تعميم استخدام التكنولوجيا بكافة أجهزة الوزارة وليس مركزيًا فقط لتمكين كل إدارة من المتابعة والتقييم بشكل لا مركزي.

وأكد احتياج وزارة الري لمتخصصين في مجالات معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل محطات المعالجة الكبرى، والتوسع مستقبلاً في تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلا.

وأوضح أن وزارة الري ستقدم كل أشكال الدعم لهذا البرنامج التدريبي الهام من خلال توفير كافة البرامج والنماذج الرياضية والأدوات المطلوبة لتدريب المهندسين على أعلى مستوى، مطالبًا المتدربين بالالتزام بالعمل على تطوير الذات وزيادة المعرفة والتعلم الذاتي للاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي.

ولفت إلى أهمية التقييم والمتابعة الدورية للمتدربين، بأسلوب تقييم شامل وعادل يتضمن تقييم مستوى الأداء داخل العمل من الرئيس المباشر لكل متدرب وتقييم الأداء خلال البرنامج التأهيلي، مع إمكانية تغيير المتدربين حال الحصول على تقييم متدني واستبدالهم بمتدربين آخرين من الوزارة ممن يثبت كفاءتهم، وأن الفرصة مازالت متاحة للمهندسين في أي إدارة على مستوي الجمهورية للانضمام الي هذا البرنامج الحالي أو الدفعات المستقبلية.

وقال وزير الري "إنه سيتم تكليف هؤلاء المتدربين ببعض المهام الإضافية، بجانب المهام الحالية المكلفين بها حالياً بالفعل طبقا لموقعهم الوظيفي، مع استمرار وجودهم في نفس مواقع عملهم الحالية، بهدف إشراكهم في عمليات صنع القرار مبكراً لزيادة استيعابهم وتعظيم العائد على مهاراتهم القيادية".