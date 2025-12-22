قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه

وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
أ ش أ

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الوزارة تنتقل حاليًا للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، حيث ننتقل من أسلوب إدارة لأسلوب آخر أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف سويلم "أننا نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضي والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل"، موضحا أن يتم العمل حاليًا للتعامل مع العجز الحالي والمتزايد في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة بالوزارة.

وتابع "أن التحديث والتطوير الجاري حاليًا والمنشود مستقبلًا يكون طبقًا للاحتياج وليس لمجرد التغيير، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة في الدول الأخرى، شريطة أن تكون مناسبة ومتوافقة مع الوضع المحلي في مصر".

وأوضح أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطئ من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وبرنامج Digital Earth Africa وغيرها من البرامج والأدوات، مع أهمية تعميم استخدام التكنولوجيا بكافة أجهزة الوزارة وليس مركزيًا فقط لتمكين كل إدارة من المتابعة والتقييم بشكل لا مركزي.

وأكد احتياج وزارة الري لمتخصصين في مجالات معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل محطات المعالجة الكبرى، والتوسع مستقبلاً في تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلا.

وأوضح أن وزارة الري ستقدم كل أشكال الدعم لهذا البرنامج التدريبي الهام من خلال توفير كافة البرامج والنماذج الرياضية والأدوات المطلوبة لتدريب المهندسين على أعلى مستوى، مطالبًا المتدربين بالالتزام بالعمل على تطوير الذات وزيادة المعرفة والتعلم الذاتي للاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي.

ولفت إلى أهمية التقييم والمتابعة الدورية للمتدربين، بأسلوب تقييم شامل وعادل يتضمن تقييم مستوى الأداء داخل العمل من الرئيس المباشر لكل متدرب وتقييم الأداء خلال البرنامج التأهيلي، مع إمكانية تغيير المتدربين حال الحصول على تقييم متدني واستبدالهم بمتدربين آخرين من الوزارة ممن يثبت كفاءتهم، وأن الفرصة مازالت متاحة للمهندسين في أي إدارة على مستوي الجمهورية للانضمام الي هذا البرنامج الحالي أو الدفعات المستقبلية.

وقال وزير الري "إنه سيتم تكليف هؤلاء المتدربين ببعض المهام الإضافية، بجانب المهام الحالية المكلفين بها حالياً بالفعل طبقا لموقعهم الوظيفي، مع استمرار وجودهم في نفس مواقع عملهم الحالية، بهدف إشراكهم في عمليات صنع القرار مبكراً لزيادة استيعابهم وتعظيم العائد على مهاراتهم القيادية".

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم جيل الثاني لمنظومة المياه 20 التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 20 مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد