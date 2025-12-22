إبداعات ومئويات.. معرض الكتاب يحتفل برموز الأدب والفكر في دورته الـ57

تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة.. يتأخر قرونًا"، تنطلق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2026، والتي تعد واحدة من أبرز الأحداث الثقافية في مصر والعالم العربي.

المعرض، الذي يعتبر ملتقى لثقافات متعددة، سيشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات المميزة والاحتفاليات الهامة التي تعكس تاريخ الأدب والفكر العربي والعالمي، سيكون هذا المعرض بمثابة تكريم لعدد من الرموز الأدبية والفكرية الراحلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إبداعات جيل جديد من الكتاب والمفكرين من مختلف الدول العربية.

الاحتفاء بنجيب محفوظ بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاته

من أبرز الفعاليات هذا العام هو الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ، شخصية المعرض لهذا العام، بمناسبة مرور عشرين عامًا على وفاته، خاصة وأنه يعتبر من أعظم الأدباء العرب والعالميين، وهو صاحب "نوبل" في الأدب لعام 1988، وسيتم تنظيم مجموعة من الندوات والفعاليات الثقافية التي تستعرض سيرته ومسيرته الأدبية، إلى جانب عرض أعماله المترجمة إلى مختلف اللغات العالمية.

المعرض سيشهد أيضًا الإعلان عن الفائزين بجائزة "نجيب محفوظ للرواية العربية"، التي تم إطلاقها لأول مرة هذا العام، إضافة إلى مسابقة "عالم نجيب محفوظ" التي تهدف إلى إعادة تصميم أغلفة رواياته الشهيرة، والتي سيكون لها حضور قوي في المعرض.

الاحتفاء بالفائزين بجوائز الأدب

يعد المعرض فرصة مميزة لإعلان الفائزين بجائزة "نجيب محفوظ للرواية العربية" لعام 2026، التي أُطلقت هذا العام من قبل المعرض، هذه الجائزة تهدف إلى تكريم الأعمال الروائية التي تعكس الأبعاد الثقافية والفكرية للأدب العربي، وتشجيع الأدباء على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة.

سيشهد المعرض أيضًا الإعلان عن نتائج مسابقة "عالم نجيب محفوظ" التي تحفز المبدعين على تقديم تصاميم مبتكرة لأغلفة رواياته الشهيرة.

الاحتفاء بالمفكرين والمبدعين الراحلين

سيحتفي المعرض أيضًا بالعديد من الشخصيات الراحلة التي أسهمت في إثراء الساحة الثقافية المصرية والعربية، أبرز هذه الشخصيات هي الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق الذي وافته المنية مؤخرًا، سيتم تسليط الضوء على سيرته ومسيرته في خدمة الثقافة المصرية، من خلال تنظيم ندوات علمية وحوارية.

كما يحتفي المعرض بالناشر الراحل محمد هاشم، أحد أبرز الشخصيات في مجال النشر والإعلام، الذي قدم الكثير للأدب العربي والفكر السياسي، وهذه الفعاليات تأتي في إطار تقدير الدور الكبير الذي لعبته هذه الشخصيات في دعم الحركة الثقافية في مصر والعالم العربي.

الاحتفاء بالكاتبة الكبيرة سلوى بكر

في واحدة من أبرز الفعاليات هذا العام، يكرم معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتبة سلوى بكر، بمناسبة فوزها بجائزة البريكس في دورتها الأولى لعام 2024، وتعد واحدة من الأسماء اللامعة في الأدب العربي المعاصر، وقد أسهمت بإبداعها في تقديم أعمال أدبية تلقي الضوء على قضايا المرأة والمجتمع، وتُعرف بكتابتها العميقة التي تمزج بين الواقع والخيال، وتعكس معاناة الإنسان في مواجهة تحديات الحياة المعاصرة.

الاحتفاء بالعالم الجليل الدكتور محمد عبد المطلب

من ضمن فعاليات المعرض، سيكون هناك تكريم خاص لـ الدكتور محمد عبد المطلب، العالم الجليل والإنسان النبيل الذي وافته المنية مؤخرًا، كان الدكتور عبد المطلب أحد أعلام العلوم الإنسانية في مصر والعالم العربي، وقد أسهم في إثراء الفكر العربي عبر العديد من الدراسات الأكاديمية والنقدية التي تناولت التاريخ والثقافة العربية، وكان له دور بارز في نقل المعرفة بين الأجيال، ودفع حركة الفكر النقدي إلى الأمام.

الاحتفاء بمئويات أدبية وفكرية

يُحتفل في المعرض بعدد من المئويات التي تمثل محطات بارزة في تاريخ الأدب والفكر العربي. منها مئوية الفنان طوغان، الذي ترك بصمة فنية كبيرة في عالم السينما والمسرح، وكذلك مئوية كتاب "في الشعر الجاهلي" للمفكر طه حسين، الذي يُعد واحدًا من أبرز مؤلفات النقد الأدبي العربي، بالإضافة إلى مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي شكلت أفلامه علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعالمية، وكذلك مئوية الكاتب إدوار الخراط، الذي يُعد من كبار الكتاب في الأدب العربي.

إطلاق مشاريع جديدة للمفكرين

سيتم الاحتفاء في المعرض أيضًا بإطلاق مجموعة من الأعمال الكاملة لبعض المفكرين والمبدعين، من بينها الأعمال الكاملة للمفكر الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد، التي سيتم نشرها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأعمال الكاتب محمد سلماوي، والدكتور صبري حافظ، والدكتور شكري عياد، كما سيصدر عن الهيئة كتاب جديد بعنوان "الفن إسكندرانى" للكاتب الراحل مصطفى نصر، والذي سيعكس أثر الفن في ثقافة مدينة الإسكندرية وتاريخها الفني العريق.

ضيوف من العالم العربي في المعرض

هذا العام، سيحضر المعرض مجموعة من أبرز الأدباء والمبدعين من الدول العربية، الذين سيتناولون قضايا الأدب والكتابة في جلسات حوارية وندوات نقاشية. من بين هؤلاء:

أحمد الطيباوي (الجزائر): مبدع معروف في مجال الرواية والشعر.

أزهر جرجيس (العراق): كاتب وروائي شهير، صاحب العديد من الأعمال الأدبية المترجمة.

حنين الصايغ (لبنان): أديبة ومترجمة، لها العديد من الإسهامات في مجال الأدب المعاصر.

خميس قلم (عمان): كاتب معروف في مجال القصص القصيرة والرواية.

ريم نجدى (المغرب): كاتبة لها حضور قوي في الأدب النسائي العربي.

صالحة عبيد (الإمارات): من أبرز الكتاب الإماراتيين الذين أثروا الساحة الأدبية المحلية.

عبد الله الحسينى وعبد الوهاب الحمادى (الكويت): كتاب مميزون في مجالات الشعر والرواية.

فائقة قنفالى (تونس): أديبة وكاتبة تونسية معروفة.

ليلى عبد الله وليلى المطوع (عمان والبحرين): مبدعات بارزات في مجال الأدب الروائي.

من خلال هذه الفعاليات والاحتفالات، سيظل معرض القاهرة الدولي للكتاب نقطة التقاء هامة للمثقفين والقراء من كافة أنحاء العالم، بما يضمن استمرار دوره في نشر الفكر والثقافة وإثراء المشهد الأدبي العربي.

وتستمر الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في تقديم الجديد والمبتكر في عالم الأدب والثقافة، فهي فرصة للمفكرين والكتاب والمبدعين من كافة أنحاء العالم العربي لعرض إبداعاتهم، كما أنها مناسبة هامة للاحتفاء بمن تركوا بصماتهم في المشهد الثقافي والفكري، إن الاحتفاء برموز الأدب والفكر الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام، إضافة إلى تسليط الضوء على المبدعين الشباب، يضمن استمرار المعرض في كونه منصة حيوية تُعزز من الحوار الثقافي بين الشعوب العربية.