أحمد مجاهد: الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار نجيب محفوظ

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الشعار الرسمي للدورة الجديدة جاء مستوحى من مقولة موثقة للكاتب العالمي نجيب محفوظ حول أهمية القراءة ودورها في تقدم الشعوب، مشيرًا إلى أن إدارة المعرض واجهت تحديات في التحقق من صحة بعض المقولات قبل الاستقرار على هذه العبارة.

شعار الدورة: دعوة مفتوحة للقراءة

وأوضح مجاهد خلال برنامج الساعة 6 للإعلامية عزة مصطفى أن شعار الدورة الحالية لا يمثل محورًا فكريًا محددًا للنقاشات والندوات، بخلاف الدورات السابقة، بل يحمل دعوة مفتوحة للتمسك بالكتاب ومواجهة تراجع معدلات القراءة.



وأشار إلى أن القضايا الثقافية الكبرى ستظل حاضرة ضمن أجندة الفعاليات، وسيتم الكشف عن أبرز الملفات الفكرية والثقافية خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

قرار ثقافي مدروس تكريمًا لنجيب محفوظ

وأكد المدير التنفيذي أن اختيار هذا الشعار لم يكن مجرد انتقاء جملة لافتة، بل قرار ثقافي مدروس يستند إلى إرث نجيب محفوظ، الذي تحل الذكرى العشرون لوفاته هذا العام، وهو ما دفع إدارة المعرض لاختياره شخصية المعرض تكريمًا لإسهاماته في الوعي العربي والعالمي.

رسالة الشعار وأهمية شخصية العام

وقال مجاهد إن الشعار يحمل رسالة تتجاوز الاحتفال إلى دعوة لإحياء فعل القراءة في المجتمع.



وعن اختيار نجيب محفوظ شخصية للمعرض، أضاف: "القرار لا يحتاج إلى تبرير نظرًا لمكانة الكاتب عربيًا ودوليًا، وقد سبق تكريمه في ندوة دولية بعد فوزه بجائزة نوبل للأدب، وفكرة تخصيص شخصية للمعرض بدأت منذ عام 2014 وتوسعت لاحقًا لتشمل قائمة طويلة من الشخصيات المكرمة."