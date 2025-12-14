قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل
السلطات الألمانية تحبط مُخططًا استهدف سوق عيد الميلاد في بافاريا | تفاصيل
«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي
قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟
إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك
«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم
هدى المفتي: مش محتاجة أتجوز .. والبخل خط أحمر
أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي
رياضة

«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك

شريف منير
شريف منير
علا محمد

وجّه الفنان شريف منير رسالة دعم للنجم محمد صلاح على طريقة زميله الفنان أحمد السقا، عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية أزمة نجم ليفربول الأخيرة مع فريقه.

وقال شريف منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في الفيديو: "شوفت فيديو من شوي لأخويا وصديقي السقا وهو بيوجه رسالة لمحمد صلاح، وأنا بضم صوتي ليك يا أحمد، وبقولك يا صلاح كلنا بنحبك، والأزمة هتعدي، وزي ما قال السقا: يا جبل ميهزك ريح، وانت جبل وقوي ولاعب محترف وكل الناس بتحبك وعارفة قيمتك".

وأضاف: "وماتديش ودانك ولا تسمع كلام الناس الشامتين، دول فاشلة. احنا بنحبك والعالم كله كمان، ودي قلة قليلة اللي بتعد تقول كلام محبط لأن هما أساسًا الإحباط نفسه".

وختم قائلاً: "بحبك يا صلاح، وعارف إنك هتعدي من الأزمة دي على خير، وعارف إنك قوي وهتقدر تمر من الموضوع ده بسلام بإذن الله".

وكان قد أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح بعد مباراة برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الصلح بين المدير الفني لليفربول والنجم المصري.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

