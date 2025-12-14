«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك

وجّه الفنان شريف منير رسالة دعم للنجم محمد صلاح على طريقة زميله الفنان أحمد السقا، عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية أزمة نجم ليفربول الأخيرة مع فريقه.

وقال شريف منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في الفيديو: "شوفت فيديو من شوي لأخويا وصديقي السقا وهو بيوجه رسالة لمحمد صلاح، وأنا بضم صوتي ليك يا أحمد، وبقولك يا صلاح كلنا بنحبك، والأزمة هتعدي، وزي ما قال السقا: يا جبل ميهزك ريح، وانت جبل وقوي ولاعب محترف وكل الناس بتحبك وعارفة قيمتك".

وأضاف: "وماتديش ودانك ولا تسمع كلام الناس الشامتين، دول فاشلة. احنا بنحبك والعالم كله كمان، ودي قلة قليلة اللي بتعد تقول كلام محبط لأن هما أساسًا الإحباط نفسه".

وختم قائلاً: "بحبك يا صلاح، وعارف إنك هتعدي من الأزمة دي على خير، وعارف إنك قوي وهتقدر تمر من الموضوع ده بسلام بإذن الله".

وكان قد أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح بعد مباراة برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الصلح بين المدير الفني لليفربول والنجم المصري.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.