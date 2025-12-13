قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
أحمد السقا : عز الدين أيبك اللي جوايا هو اللي خلاني دعمت محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيارة مفاجئة لـ محمد صلاح إلى جدة قبل أمم أفريقيا.. ما السبب؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

في مفاجأة مدوية، أكدت تقارير تلفزيونية سعودية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيتوجه إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالي. 

تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه اللاعب أزمة مع مدربه الهولندي أرني سلوت، حيث تم استبعاده عن التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات متتالية قبل مشاركته أخيرا خلال مباراة اليوم كبديلا بعد إصابة زميله في الفريق جو جوميز.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

شارك محمد صلاح في فوز فريقه مساء اليوم السبت، على نظيره برايتون بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

واستقبل ملعب «أنفيلد رود» معقل رفقاء محمد صلاح مباراة ليفربول ضد برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وأحرز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف ليفربول الأول في الثانية 46 من عمر اللقاء، بعد صناعة من المدافع جو جوميز.

وعاد إيكيتيكي ليُضيف الهدف الثاني لصالح الليفر في الدقيقة الـ60، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح جناح الريدز.

بهذه المساهمة بات محمد صلاح أكثر من سجل وصنع أهدافًا لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 277 مساهمة تهديفية، متفوقًا على واين روني صاحب الـ 276 مساهمة.

بتلك النتيجة قفز نادي ليفربول إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

زيارة محمد صلاح إلى جدة

بحسب القنوات الرياضية السعودية، فإن زيارة صلاح إلى جدة ستحدث هذا الأسبوع، لكن تفاصيل الزيارة لا تزال غامضة. 

التكهنات حول مستقبل اللاعب تجعل الجمهور في حالة من الفضول حول ما تنطوي عليه هذه الزيارة، خاصة في ظل الأحاديث المتزايدة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات القادمة في يناير المقبل.

منذ انضمامه إلى نادي ليفربول، يعتبر محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين في الفريق، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأزمات، فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بدأ الكثيرون يتساءلون عن موقفه ومستقبله مع الفريق. 

جدير بالذكر أن صحيفة الصن البريطانية، قد رصدت لقاء سري جمع بين صلاح وزميله السابق بالفريق هندرسون في أحد المطاعم في لندن، حيث استمر اللقاء 90 دقيقة.

وكان هندرسون قد لعب في الدوري السعودية عقب مغادرة فريق ليفربول قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الانجليزي وينضم إلى فريق برينتفورد، ما زاد التكهنات حول رغبة محمد صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح أزمة محمد صلاح مباراة ليفربول وبرايتون نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد