زيارة مفاجئة لـ محمد صلاح إلى جدة قبل أمم أفريقيا.. ما السبب؟

في مفاجأة مدوية، أكدت تقارير تلفزيونية سعودية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيتوجه إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالي.

تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه اللاعب أزمة مع مدربه الهولندي أرني سلوت، حيث تم استبعاده عن التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات متتالية قبل مشاركته أخيرا خلال مباراة اليوم كبديلا بعد إصابة زميله في الفريق جو جوميز.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

شارك محمد صلاح في فوز فريقه مساء اليوم السبت، على نظيره برايتون بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

واستقبل ملعب «أنفيلد رود» معقل رفقاء محمد صلاح مباراة ليفربول ضد برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وأحرز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف ليفربول الأول في الثانية 46 من عمر اللقاء، بعد صناعة من المدافع جو جوميز.

وعاد إيكيتيكي ليُضيف الهدف الثاني لصالح الليفر في الدقيقة الـ60، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح جناح الريدز.

بهذه المساهمة بات محمد صلاح أكثر من سجل وصنع أهدافًا لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 277 مساهمة تهديفية، متفوقًا على واين روني صاحب الـ 276 مساهمة.

بتلك النتيجة قفز نادي ليفربول إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

زيارة محمد صلاح إلى جدة

بحسب القنوات الرياضية السعودية، فإن زيارة صلاح إلى جدة ستحدث هذا الأسبوع، لكن تفاصيل الزيارة لا تزال غامضة.

التكهنات حول مستقبل اللاعب تجعل الجمهور في حالة من الفضول حول ما تنطوي عليه هذه الزيارة، خاصة في ظل الأحاديث المتزايدة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات القادمة في يناير المقبل.

منذ انضمامه إلى نادي ليفربول، يعتبر محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين في الفريق، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأزمات، فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بدأ الكثيرون يتساءلون عن موقفه ومستقبله مع الفريق.

جدير بالذكر أن صحيفة الصن البريطانية، قد رصدت لقاء سري جمع بين صلاح وزميله السابق بالفريق هندرسون في أحد المطاعم في لندن، حيث استمر اللقاء 90 دقيقة.

وكان هندرسون قد لعب في الدوري السعودية عقب مغادرة فريق ليفربول قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الانجليزي وينضم إلى فريق برينتفورد، ما زاد التكهنات حول رغبة محمد صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي.