إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

هل انتهت أزمة محمد صلاح وآرني سلوت بعد عودته لقائمة ليفربول؟

محمد صلاح - آرني سلوت
محمد صلاح - آرني سلوت
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في أزمة النجم المصري محمد صلاح مع المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، بعدما عاد اسم صلاح للظهور في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة برايتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، قد غاب عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الثلاث الأخيرة للريدز في الدوري، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل بداية متعثرة لحامل اللقب هذا الموسم.

وزادت حدة التوتر بعدما لم يشارك كبديل في مباراة التعادل (3-3) أمام ليدز يونايتد السبت الماضي، وهو ما دفعه لإطلاق تصريحات مثيرة أكد خلالها أنه تم التضحية به من قبل إدارة نادي الريدز، مشيرًا إلى عدم وجود أي علاقة تجمعه بالمدرب الهولندي.

وتصاعدت الأزمة عقب تلك التصريحات، حيث تم استبعاد محمد صلاح بشكل كامل من قائمة ليفربول التي خاضت مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل النجم المصري داخل أنفيلد.

غير أن صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أفادت بأن الأمور شهدت انفراجة واضحة، بعدما عقد محمد صلاح اجتماعًا وجهًا لوجه مع آرني سلوت في مقر نادي ليفربول، مساء أمس الجمعة، تم خلاله تهدئة الأجواء وتصفية الخلافات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، فإن هذا الاجتماع كان كافيًا لإعادة صلاح إلى قائمة الفريق، في خطوة تعكس اقتراب نهاية الأزمة، وعودة الهدوء إلى أروقة النادي، بانتظار ما ستكشفه مشاركة النجم المصري في مباراة برايتون حول شكل العلاقة الفنية بينه وبين مدربه خلال الفترة المقبلة.

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

