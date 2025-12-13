محمد صلاح على الدكة.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة برايتون، في المباراة التي تقام في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول مفاجأة جديدة، بجلوس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام برايتون، في استمرار لغيابه عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى، وأمامه جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، وفي خط الوسط فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز، بينما يقود الهجوم إيكيتيكي وجرافنبيرخ.

وكان محمد صلاح قد غاب عن المشاركة تمامًا في مباراة ليدز يونايتد بالجولة الماضية، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، عقب تصريحاته المثيرة للجدل بعد عدم مشاركته أمام ليدز في الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج.