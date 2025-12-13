جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية انطلاق منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، والتي تشهد مواجهات بارزة، في مقدمتها لقاء أرسنال أمام وولفرهامبتون، إلى جانب المباراة المنتظرة بين ليفربول وبرايتون.

ويستضيف أرسنال نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة 16.

ويدخل “المدفعجية” المباراة وهم متربعون على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ما يزيد من أهمية المواجهة للحفاظ على القمة.

ويأمل أرسنال في استعادة نغمة الانتصارات سريعًا بعد السقوط أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، حيث يضع الجهاز الفني هذه المباراة كفرصة مناسبة لتصحيح المسار والعودة بقوة إلى المنافسة.

وفي لقاء آخر لا يقل أهمية، يستقبل ليفربول نظيره برايتون مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، عند الساعة الخامسة بتوقيت مصر، في مواجهة يسعى خلالها “الريدز” لتجاوز نتائجه المتواضعة على الصعيد المحلي، رغم انتعاشته الأوروبية الأخيرة بالفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز الثامن بالرصيد ذاته، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه بين فرق المقدمة، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 16:

1- أرسنال: 33 نقطة

2- مانشستر سيتي: 31 نقطة

3- أستون فيلا: 30 نقطة

4- كريستال بالاس: 26 نقطة

5- تشيلسي: 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 25 نقطة

7- إيفرتون: 24 نقطة

8- برايتون: 23 نقطة

9- سندرلاند: 23 نقطة

10- ليفربول: 23 نقطة

11- توتنهام هوتسبير: 22 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد: 22 نقطة

13- بورنموث: 20 نقطة

14- برينتفورد: 19 نقطة

15- فولهام: 17 نقطة

16- ليدز يونايتد: 15 نقطة

17- نوتنجهام فورست: 15 نقطة

18- وست هام يونايتد: 13 نقطة

19- بيرنلي: 10 نقاط

20- وولفرهامبتون: نقطتان.