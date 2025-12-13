قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

رصف الطرق
رصف الطرق
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الجهود لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويحقق رضا المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة في التنفيذ.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن مديرية الطرق بالمنيا نفذت عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة المنيا بإجمالي أطوال 2 كم و600 متر، شملت إعادة رصف شارع بن الفارض بداية من طريق مصر – أسوان في الاتجاه الغربي، وشارع كوبري المنصورة من الكوبري الجديد وحتى شارع الحرية، إلى جانب رصف شارع المخبز الآلي من مدرسة الزهراء وحتى شارع الحرية، وإعادة رصف شارع التنظيم والإدارة من شارع الكورنيش وحتى شارع الحرية.

رصف الطرق

كما تضمنت الأعمال إعادة رصف شارع الجمعية الشرعية (بين المدارس) من شارع الحرية وحتى مسجد الجمعية الشرعية، وذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لرفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المركز، مع الإسراع في إنجاز الأعمال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، تيسيرًا على المواطنين، والتأكد من مطابقة جميع أعمال الرصف للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

محافظ المنبا رصف الشوارع الخطة الاستثمارية تيسير الحركة المرورية الطرق الغير ممهدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

المشاجرة

خلافات على أولوية المرور تتحول لمشاجرة بالألعاب النارية بالمعصرة

المشاجرة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي معركة الهانوفيل

متهم

مشى عكس وصدم سيارة.. القبض على قائد ميكروباص بالقاهرة

بالصور

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد