قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس رائد سعد

رائد سعد
رائد سعد
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال أحد قياديي حركة حماس بمدينة غزة، وهو رائد سعد.

اغتيال رائد سعد

وذكر بيان الاحتلال الإسرائيلي أن هذا العنصر، الذي لم يُكشف عن اسمه، كان متورطاً مؤخراً في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لحماس، بحسب ما أفادت به صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن المستهدف هو القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد، وأحد مخططي عملية السابع من أكتوبر، وكان من أقرب الناس إلى القيادي الراحل يحيى السنوار، ووصفته بالرجل الثاني في حماس.

وقبل أيام قليلة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شهادات جديدة لضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بوجود خطط عملياتية جاهزة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع قبل هجوم "طوفان الأقصى"، لكن هذه الخطط لم تنفذ.

وبحسب الشهادات، فإن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بلورت عدة خطط تستهدف تصفية السنوار والضيف، غير أنها بقيت حبيسة النقاشات رغم توصيات ضباط بارزين بالمضي فيها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار الرجل الثاني في حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لمتابعة إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون

غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن شن غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

تايلاند وكمبوديا

رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد