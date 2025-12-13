رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا

أكد رئيس الوزراء التايلاندي المؤقت، أنوتين تشارنفيراكول، للصحفيين يوم السبت، أن تايلاند لم تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، وأن الجيش التايلاندي سيواصل القتال على الحدود المتنازع عليها.

وكتب أنوتين في منشور على فيسبوك: “أود أن أوضح الأمر. لقد عبّرت أفعالنا هذا الصباح عن موقفها”، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

محادثات السلام بين تايلاند وكمبوديا

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، الذي يتوسط في محادثات السلام بين تايلاند وكمبوديا، إن على البلدين وقف الأعمال العدائية ابتداءً من مساء السبت.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن البلدين اتفقا على “وقف إطلاق النار بالكامل”.

غلق المعابر الحدودية مع تايلاند

وفي سياق متصل، أعلنت كمبوديا يوم السبت تعليق جميع عمليات الدخول والخروج عند جميع المعابر الحدودية مع تايلاند.

وقالت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان إنه "في ضوء التطورات الأخيرة على طول الحدود، إن الحكومة الملكية الكمبودية قد قررت تعليق جميع عمليات الدخول والخروج عند جميع المعابر الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر".