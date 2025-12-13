قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
توك شو

700 مشروع في القليوبية .. رئيس الوزراء يتفقد ثمار «حياة كريمة» ميدانيًا

عبد الخالق صلاح

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، والتي تضم نحو 700 مشروع، حيث تركزت الزيارة في مركز شبين القناطر التابع له 36 قرية حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز من محافظة القليوبية.

أوضح مراسل القناة فى القليوبية أن المشروعات الصحية كانت أبرز محطات الجولة، ومن بينها مركز طب الأسرة بإحدى القرى، والمكون من 3 طوابق ويضم تخصصات طبية متعددة، إلى جانب تجهيزه بأحدث وسائل التشخيص، ودخوله الخدمة بالفعل لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار اليوم.

وأضاف مراسل القناة أن رئيس الوزراء تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي، الذي أُعيد إنشاؤه على مساحة 4800 متر مربع، ويضم نحو 380 سريرًا، بالإضافة إلى 48 سريرًا لوحدات الغسيل الكلوي ووحدات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 70%، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا للافتتاح.

وأشار إلى أن الجولة شملت أيضًا وحدة الخدمات البيطرية بقرية نوى، ومركز خدمات المواطنين بقرية الطحنوب، والذي يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية مثل السجل المدني والبريد، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقريب الخدمات إليهم.

حياة كريمة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
