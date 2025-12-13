نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات مباشرة بإحباط ما وصفه بـ«مخططات» القيادي في حركة حماس رائد سعد، وذلك عقب هجوم استهدف قوات الاحتلال في قطاع غزة.

إعادة تسليح حركة حماس

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قال نتنياهو إن رائد سعد كان منشغلاً بإعادة تسليح حركة حماس والعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، معتبرًا أنه يشكل «تهديدًا مباشرًا» لقوات الاحتلال.

نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي

وفي بيان مشترك صادر عن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس، أكد الجانبان أن محاولة اغتيال رائد سعد جاءت ردًا على إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم وقع صباح اليوم داخل قطاع غزة، مشددين على أن العمليات العسكرية ستتواصل وفق ما وصفاه بـ«متطلبات الأمن».