أسيست لصلاح.. ليفربول يهزم برايتون بثنائية في البريميرليج

فاز فريق ليفربول بهدفين نظيفين على نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول عن طريق هوجو إيكيتكي في الدقيقة 1.

وكان محمد صلاح قد تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل دخوله كبديل بعد إصابة جو جوميز في الدقيقة 24.

ثم ساهم محمد صلاح في الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما قدم عرضية رائعة من ركلة ركنية سددها إيكيتيكي ليحرز الهدف الثاني للريدز.

وشهدت المباراة دعما كبيرا من جانب جماهير ليفربول للدولي المصري محمد صلاح بعد غناء الأغنية الشهيرة الخاصة به “مو صلاح ذا إيجيبشن كينج” وذلك بعد مشاركته مع الفريق بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت وإدارة ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى، وأمامه جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، وفي خط الوسط فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز وجرافنبيرخ، بينما يقود الهجوم إيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.