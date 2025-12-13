أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج

تقدم فريق ليفربول بهدف نظيفين على نظيره برايتون، بعد مرور 60 دقيقة، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول عن طريق هوجو إيكيتكي في الدقيقة 1.

وكان محمد صلاح قد تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل دخوله كبديلا بعد إصابة جو جوميز في الدقيقة 24.

ثم ساهم محمد صلاح في الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما قدم عرضية رائعة من ركلة ركنية سددها إيكيتيكي ليحرز الهدف الثاني للريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى، وأمامه جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، وفي خط الوسط فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز، بينما يقود الهجوم إيكيتيكي وجرافنبيرخ.