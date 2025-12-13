قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً لعامل بعد ورود رد مفتى الجمهورية بإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص وشروعهم فى قتل أشقاء المجنى عليه، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز طوخ بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزى عبدالله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر شعيب، وأمانة السر محمد فرحات.

 

قرار الإحالة 

وأحالت النيابة العامة المتهمين وهم أحمد م ع ر 27 سنة عامل، وحاتم م ع م م 24 سنة سائق، وفارس م ع م م 23 سنة حلاق، ورشوان م ع م م، ومحمد ع م م وعبد ربه م م ع، وعبد النبى إ أ ا وأحمد ع إ أ إلى محكمة الجنايات لأنهم في شهر أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد م ع عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة بيضاء وأدوات وتوجهوا إلى مكان تواجده حتى قام الثانى بالإمساك بالمجنى عليه وتقييد حركته وشل مقاومته وسدد الأول له عدة طعنات بإستخدام سلاح أبيض مطواه حوزته أستقرت بصدره فأحدثوا به اصابات أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة محرزين اسلحة بيضاء وأدوات للشد من أزر المتهمين الأول والثانى على النحو المبين بالتحقيقات.أضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليهما  إبراهيم م ع وحسن م ع عمداً بأن توجهوا إلى مكان تواجدهما وقام المتهمين الثانى والخامس بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام أداة شومة فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين.


واستطرد أمر الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى المادى والمعنوى بهم.وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواه، وسكين وأدوات عبارة عن شوم، عصى دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

