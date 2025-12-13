قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده اليوم عدد من قيادات حزب الوفد في أحد فنادق الجيزة ، والذي حضر فيه حوالي ١٠٠ من رموز حزب الوفد في عدد من المحافظات ومنهم المستشار بهاء أبو شقة وفؤاد بدراوي وعبد العزيز النحاس وطارق سباق وطارق تهامي و محمد مدينة وعباس حزين والسيد الصاوي وعلاء غراب ومحمد المسيري ومحمد السنباطي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل" صدى البلد"  أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة الاتفاق بين الوفديين على مرشح واحد لرئاسة حزب الوفد، و أن يسير الوفديين في إتجاه معين حتى لا يكون هناك تكرار لوجود الدكتور عبد السند يمامة كرئيسا لحزب الوفد في دورة جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اسمين تم طرحهم لرئاسة حزب الوفد وهم المستشار بهاء أبو شقة وفؤاد بدراوي،وأن تكون هناك دعوة لوجود وفديين آخرين في لقاءات قادمة سواء مرشحين أو رموز.

 الحفاظ على حزب الوفد

وتابعت المصادر : تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة الحفاظ على حزب الوفد ومقره وأمواله ، لأن هذه المعركة الأساسية التي سيخوضها الوفديين ، وقال أيضا  أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المتواجدين في الاجتماع أننا يجب أن نتفق على مرشح نخوض به نحن انتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولا يخوض هو انتخابات رئاسة حزب الوفد بنا ، وهو المعنى المطلوب خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر أن المستشار بهاء أبو شقة أعلن خلال الاجتماع أنه لم يطرح ترشيح نفسه لرئاسة حزب الوفد ، وقال أنه لو أعلن فؤاد بدراوي ترشحه لرئاسة حزب الوفد فإن أبو شقة سيسانده بالمال والتحركات وسط الوفديين ، كما أعلن فؤاد بدراوي أنه لو المسألة اختيار جموع الوفديين للمستشار بهاء أبو شقة فإنني سأدعمه لرئاسة حزب الوفد ، الأمر الذي يدل على وجود تجرد سواء من المستشار بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي.

وأضافت المصادر : سيكون هناك اجتماع آخر لقيادات حزب الوفد ولكن لم يتم تحديده ، كما أن هناك إتجاه بأن يكون الوفديين متواجدين داخل مقر حزب الوفد خلال المرحلة القادمة بإستمرار وانتظام.

حزب الوفد قيادات حزب الوفد الوفديين عبد السند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

محمود بنتايك

متروحش الأهلي.. شوبير يكشف مستجدات الزمالك في أزمة بنتايك

ترشيحاتنا

أرشيفية

قوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها عن استهداف مقر أممي في كادوقلي

نبيل أبو ردينة- المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان

رجب طيب إردوغان- الرئيس التركي

بعد سلسلة هجمات.. الرئيس التركي يحذر من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد