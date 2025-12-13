مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده اليوم عدد من قيادات حزب الوفد في أحد فنادق الجيزة ، والذي حضر فيه حوالي ١٠٠ من رموز حزب الوفد في عدد من المحافظات ومنهم المستشار بهاء أبو شقة وفؤاد بدراوي وعبد العزيز النحاس وطارق سباق وطارق تهامي و محمد مدينة وعباس حزين والسيد الصاوي وعلاء غراب ومحمد المسيري ومحمد السنباطي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة الاتفاق بين الوفديين على مرشح واحد لرئاسة حزب الوفد، و أن يسير الوفديين في إتجاه معين حتى لا يكون هناك تكرار لوجود الدكتور عبد السند يمامة كرئيسا لحزب الوفد في دورة جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اسمين تم طرحهم لرئاسة حزب الوفد وهم المستشار بهاء أبو شقة وفؤاد بدراوي،وأن تكون هناك دعوة لوجود وفديين آخرين في لقاءات قادمة سواء مرشحين أو رموز.

الحفاظ على حزب الوفد

وتابعت المصادر : تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة الحفاظ على حزب الوفد ومقره وأمواله ، لأن هذه المعركة الأساسية التي سيخوضها الوفديين ، وقال أيضا أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المتواجدين في الاجتماع أننا يجب أن نتفق على مرشح نخوض به نحن انتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولا يخوض هو انتخابات رئاسة حزب الوفد بنا ، وهو المعنى المطلوب خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر أن المستشار بهاء أبو شقة أعلن خلال الاجتماع أنه لم يطرح ترشيح نفسه لرئاسة حزب الوفد ، وقال أنه لو أعلن فؤاد بدراوي ترشحه لرئاسة حزب الوفد فإن أبو شقة سيسانده بالمال والتحركات وسط الوفديين ، كما أعلن فؤاد بدراوي أنه لو المسألة اختيار جموع الوفديين للمستشار بهاء أبو شقة فإنني سأدعمه لرئاسة حزب الوفد ، الأمر الذي يدل على وجود تجرد سواء من المستشار بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي.

وأضافت المصادر : سيكون هناك اجتماع آخر لقيادات حزب الوفد ولكن لم يتم تحديده ، كما أن هناك إتجاه بأن يكون الوفديين متواجدين داخل مقر حزب الوفد خلال المرحلة القادمة بإستمرار وانتظام.