جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها

أكدت سحر أم عبد الله، جارة عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت على يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، أنها فوجئت أثناء عودتها إلى منزلها المجاور لمنزل المجني عليها، فوجئت بالزوج يحمل عروسته كريمة ويحاول الخروج بها من المنزل.

وأضافت في تصريحات لصدى البلد، أنها ساعدت في إعادة العروس إلى داخل المنزل وسترها بالملابس، حيث كانت أجزاء من جسدها عارية.



ووصفت الجارة هيئة المجني عليها وقت الحادث، وأكدت أن النبض قد توقف، إلى جانب وجود زُرقة في وجهها، وكان جسدها بارداً للغاية.



وأوضحت جارة عروس المنوفية أنها ذهبت وأحضرت طبيباً وصيدلانياً للمجني عليها، واللذان قالا لهم: "البقاء لله، لقد توفيت".

وتابعت أن العريس جارهم قال إنه ضرب عروسه على وجهها موجّهًا لها سؤالًا: "هل الضرب على الوجه يسبب الموت؟".



وأكدت أنها شاهدت أيضًا زوجة شقيق المتهم مصابة في وجهها ويدها، ويوجد دماء على وجهها، وكانت تربط يدها بفوطة نتيجة الضرب.



وأضافت أن شقيق المتهم طلب من زوجته الذهاب إلى منزل والدها وترك المنزل، حيث جاء شقيقها ليصطحبها إلى منزل والدها.



وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.



وبالانتقال، تبين أن شابًا قتل زوجته بعد أربعة أشهر من الزواج.



فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.