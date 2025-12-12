طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك

كشف الطبيب المعالج لعروس المنوفية قبل وفاتها، ان العروس كريمة صاحبة ال 20 عاما كانت متوفاة عند استدعاءه من قبل اسرة المتهم للكشف علي العروس.

واكد الطبيب، ان العروس كانت متوفاة قبل ساعتين قبل وصوله نتيجة كدمات ولم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.

وأوضح ان اسرة المتهم كانت تريد تقرير بالوفاة الا انه رفض وذهب وتركهم وبعد ذلك تم القبض علي المتهم وحضرت المباحث وتم ضبط المتهم.

فيما قالت والدة المتهم، ان الطبيب حضر للكشف علي زوجة نجلها واكد وفاتها، مؤكدا انه ذهبت مع الطبيب لاحضار تقرير بالوفاة الا انه قام بايقاعها من التوك التوك وذهب.

وتابعت قائله “ الدكتور زقني من التوك توك ومشي علشان كان عاوز فلوس وما اديتلوش فلوس ما كنش معايا”.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.