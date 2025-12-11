حماة عروس المنوفية: خراب بيتي مش سهل عليا .. والمرحومة كانت بتنزل تاكل معايا

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على حلقة قتل عروس المنوفية، قائلة:" مين قال إن الست بتتجوز عشان تخدم أم العريس ".

وقالت ريهام سعيد :" حماة عروس المنوفية قامت وورتني ثلاجة بيت عروس المنوفية وهي عارفة كل حاجة في التلاجة ".

ومن جانبها قالت حماة عروس المنوفية في حوارها مع ريهام سعيد :" إحنا ناس غلابة على قد حالنا وخراب بيتي مش سهل عليا والمرحومة كانت بتنزل وتيجي تاكل معايا ".



قالت حماة عروس المنوفية: "أنا مبخليش نسوان ولادي يتسوقوا، أنا اللي بروح أجيب لأنهم مبيعرفوش يتسوقوا".

وأوضحت الحماة أنها لم تكن تخرج سابقًا للتسوق: "مكنتش بخرجها عشان حامل".