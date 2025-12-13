من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث

«من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان» تلك عنوان الواقعة التي حدثت داخل مصحة نفسية في الإسكندرية بطلتها سيدة، حيث نجت من محاولة حبسها قسرًا في مصحة نفسية بهدف الاستيلاء على ميراثها.

بدأت القصة حين تلقت الشرطة بلاغًا من السيدة، تفيد فيه أن أشقائها استدرجوا مجموعة من الأشخاص للعمل على اصطحابها إلى المصحة، مدعين أن حالتها النفسية تتطلب العلاج، الهدف الحقيقي كان السيطرة على أموالها وممتلكاتها، وسط شعور السيدة بالعجز والخوف.

بفضل تدخل الأجهزة الأمنية بسرعة، تمكنت الشرطة من ضبط كل من تورط في الواقعة، بما في ذلك السيارة المستخدمة في محاولة حجزها.

خلال التحقيقات، اعترف أشقاء السيدة بمحاولتهم استغلالها، بينما أقر العاملون بالمصحة أنهم تلقوا تعليمات من الشقيق لإجراء الحجز الزائف.

وبعد تدخل النيابة العامة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية السيدة وتأمين حقوقها، لتخرج من المأزق.

الأجهزة الأمنية كشفت التفاصيل عقب تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية تضمن استغاثة إحدى السيدات من قيام أشقائها بتحريض مجموعة من الأشخاص لاصطحابها كرهاً عنها وحجزها بأحد المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قيام (شخصين وسيدتين) يعملون بأحد مراكز العلاج النفسى الكائنة بمحافظة الإسكندرية بالتعدى عليها واصطحابها كرهاً عنها لحجزها بالمركز محل عملهم بتحريض من أشقائها (أحد الأشخاص وسيدتين – مقيمين بذات الدائرة) بقصد الاستيلاء على ميراثها .

أمكن ضبطهم في حينه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام شقيق المذكورة بالاتصال بمسئولي مركز العلاج المشار إليه وطلب منهم حجز شقيقته بالمركز لمعاناتها من أمراض نفسية .

تم ضبط أشقاء الشاكية فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.