أجواء شديدة البرودة .. كريمة عوض: إسرائيل تستخدم سلاح الطقس في غزة

قالت الإعلامية كريمة عوض، إن الوضع في قطاع غزة على المستوى الإنساني أصبح غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم سلاحًا جديدًا هذه المرة وهو سلاح الطقس، بعد انتهاء موجة الأسلحة والضرب والصواريخ، متجهة الآن نحو التجويع، وسط طقس شديد البرودة.

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العاصفة الحالية تسببت في وفاة واستشهاد 16 شخصًا في قطاع غزة، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة البرودة الشديدة، مؤكدة أن المشهد مأساوي ويعيد ذكريات صعبة من السنة الماضية.

وتابعت: "كنا نتمنى ألا نرى هذا المشهد هذا العام، لكن للأسف تتكرر المأساة"، موضحة أن أزمة المساعدات الإنسانية ما زالت قائمة، مشيرة إلى أن الأونروا لم تتمكن من إدخال 6000 شاحنة المخصصة للمساعدات الإنسانية، والتدفئة، والخيام، وغيرها من الإمدادات، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونوهت كريمة عوض، بأن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين وتوفير ما يلزمهم من مساعدات، مشددة على أن استمرار المعاناة في ظل البرد القارس يمثل مأساة إنسانية كبرى.