مقتل مسؤول عسكري بارز لحماس في غزة بهجوم إسرائيلي

تسبب غارة لجيش الإحتلال الإسرائيلي في مقتل 5 فلسطينيين، بزعم إنها ردا على عملية إطلاق نار باتجاه جنود إسرائيليين في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.



مقتل مسؤول عسكري لحماس

وقتل الإحتلال فلسطينيان، أحدهما مسؤول عسكري بارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن محمد أبو حسين، وهو مسؤول في جهاز الاستخبارات التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، توفي متأثرًا بإصابته قبل نحو 10 أيام، بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وكانت إدارة مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة قد أعلنت في وقت سابق، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.