ليبيا.. انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات بعد التوقف

انطلقت اليوم السبت، انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات شرق ليبيا، بعد توقف سابق بسبب تدخلات إدارية وأمنية.

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مراكز الاقتراع

فتحت أبوابها ، اليوم السبت، في تسع بلديات هي: بنغازي، وسرت، وسبها، وطبرق، وقصر الجدي، وتوكرة، والأبيار، وسلوق، وقمينس، لانتخاب المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.







وأوضحت المفوضية في بيان سابق لها أن هذه البلديات كانت قد توقفت فيها العملية الانتخابية خلال فترات سابقة نتيجة تدخلات إدارية وأمنية حالت دون استكمال الإجراءات، ومنعت توزيع بطاقات الناخبين، ما أدى إلى تعليق مسار الاقتراع إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لاستئنافه.