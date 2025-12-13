قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميًا
وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
ليبيا.. انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات بعد التوقف
هاجر رزق

انطلقت اليوم السبت، انتخابات المجالس البلدية في 9 بلديات شرق ليبيا، بعد توقف سابق بسبب تدخلات إدارية وأمنية.

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها 

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مراكز الاقتراع 

فتحت أبوابها ، اليوم السبت، في تسع بلديات هي: بنغازي، وسرت، وسبها، وطبرق، وقصر الجدي، وتوكرة، والأبيار، وسلوق، وقمينس، لانتخاب المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.



 

وأوضحت المفوضية في بيان سابق لها أن هذه البلديات كانت قد توقفت فيها العملية الانتخابية خلال فترات سابقة نتيجة تدخلات إدارية وأمنية حالت دون استكمال الإجراءات، ومنعت توزيع بطاقات الناخبين، ما أدى إلى تعليق مسار الاقتراع إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لاستئنافه.

انتخابات المجالس البلدية ليبيا تدخلات إدارية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنغازي بطاقات الناخبين

