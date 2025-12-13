فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قيام فريق المشروع البحثي المعنون «معدلات انتشار والتشخيص والتصنيف الجزيئي لطفيليات الدم المختارة بالخيول في مصر»، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بزيارة علمية إلى معهد أنسيس (ANSES) بمدينة نورماندي – فرنسا، وذلك في إطار الأنشطة البحثية والتبادل العلمي للمشروع.



وتأتي الزيارة في إطار حرص جامعة بنها على دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي مع المراكز البحثية المرموقة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.



وضم الفريق البحثي كلًّا من: الدكتور عبدالفتاح سليم أستاذ الأمراض المعدية ووكيل كلية الطب البيطري لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والباحث الرئيس للمشروع والدكتورة سلمى شوح أستاذ مساعد الأمراض المعدية ومصطفى مصطفى محمد مدرس مساعد الأمراض المعدية.



وخلال الزيارة، ألقى الدكتور عبدالفتاح سليم محاضرة علمية تناولت مرض التريبانسوما في الخيول، إلى جانب عرض تعريفي عن جامعة بنها وإمكاناتها البحثية.



كما تم عقد اجتماع علمي مع الدكتور هيرفيه لوران، تم خلاله مناقشة الخطة البحثية للمشروع وما تم إنجازه حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطوات البحثية القادمة واستكمال أوجه التعاون العلمي المشترك.