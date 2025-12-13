تهريب المخدرات بطائرات الهليكوبتر.. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم السبت 13 ديسمبر عن تفكيك عصابة إجرامية كانت تستخدم طائرات الهليكوبتر لتهريب الحشيش إلى البلاد من المغرب، في عملية نادرة لمكافحة تهريب المخدرات جواً.

تهريب المخدرات إلى إسبانيا

وذكر الحرس المدني الإسباني في بيان له أن طائرات الهليكوبتر كانت قادرة على نقل ما بين 500 و900 كيلوجرام من المخدرات، والتي كانت تُخزن في مزارع ومستودعات ريفية جنوب إسبانيا قبل توزيعها براً إلى دول أوروبية أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وصادرت الشرطة الإسبانية إحدى طائرات الهليكوبتر، و657 كيلوجراماً من الحشيش، وخمسة أسلحة نارية، ومبالغ نقدية، ومركبات، خلال مداهمات في محافظات مالقة وألميريا ومورسيا.

وأُلقي القبض على ستة أشخاص في العملية، التي شاركت فيها أيضاً أجهزة إنفاذ القانون المغربية والبلجيكية والسويدية.

وتُعدّ إسبانيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع أمريكا اللاتينية وقربها من المغرب، نقطة دخول رئيسية للمخدرات إلى أوروبا، إلا أن عمليات التهريب تتم عادةً عبر البحر.

كشفت الشرطة الإسبانية خلال العام الماضي عن شبكات تستخدم طائرات مسيّرة لنقل المخدرات من المغرب.