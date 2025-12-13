قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهريب المخدرات بطائرات الهليكوبتر.. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم السبت 13 ديسمبر عن تفكيك عصابة إجرامية كانت تستخدم طائرات الهليكوبتر لتهريب الحشيش إلى البلاد من المغرب، في عملية نادرة لمكافحة تهريب المخدرات جواً.

تهريب المخدرات إلى إسبانيا

وذكر الحرس المدني الإسباني في بيان له أن طائرات الهليكوبتر كانت قادرة على نقل ما بين 500 و900 كيلوجرام من المخدرات، والتي كانت تُخزن في مزارع ومستودعات ريفية جنوب إسبانيا قبل توزيعها براً إلى دول أوروبية أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وصادرت الشرطة الإسبانية إحدى طائرات الهليكوبتر، و657 كيلوجراماً من الحشيش، وخمسة أسلحة نارية، ومبالغ نقدية، ومركبات، خلال مداهمات في محافظات مالقة وألميريا ومورسيا.

وأُلقي القبض على ستة أشخاص في العملية، التي شاركت فيها أيضاً أجهزة إنفاذ القانون المغربية والبلجيكية والسويدية.

وتُعدّ إسبانيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع أمريكا اللاتينية وقربها من المغرب، نقطة دخول رئيسية للمخدرات إلى أوروبا، إلا أن عمليات التهريب تتم عادةً عبر البحر.

كشفت الشرطة الإسبانية خلال العام الماضي عن شبكات تستخدم طائرات مسيّرة لنقل المخدرات من المغرب.

تهريب المخدرات طائرات الهليكوبتر الشرطة الإسبانية تهريب الحشيش الحرس المدني الإسباني تهريب المخدرات إلى إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

حامد حمدان

حامد حمدان رايح جاي بين الأهلي والزمالك| إيه الحكاية؟

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال| والقنوات الناقلة

برشلونة

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد