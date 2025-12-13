بعد توقعات خفض الفائدة | سعر الذهب الآن .. وعيار 21 مفاجأة

يواصل قطاع واسع من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تزايد اهتمامهم عن فرص شراء مناسبة، ما يعزز مكانة المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب يشهد حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل السوق المحلي، باعتباره الخيار الادخاري الأبرز لدى الأسر المصرية، لما يتمتع به من سعر متوازن ومستويات طلب مرتفعة.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية

عيار 24- سعر البيع 6560 جنيه- سعر الشراء 6535 جنيه



عيار 22- سعر البيع 6015 جنيه- سعر الشراء 5990 جنيه



عيار 21- سعر البيع 5740 جنيه- سعر الشراء 5720 جنيه



عيار 18- سعر البيع 4920 جنيه- سعر الشراء 4905 جنيه



عيار 14- سعر البيع 3825 جنيه- سعر الشراء 3815 جنيه



عيار 12- سعر البيع 3280 جنيه- سعر الشراء 3270 جنيه



الأونصة- سعر البيع 204040 جنيه- سعر الشراء 203330 جنيه



الجنيه الذهب- سعر البيع 45920 جنيه- سعر الشراء 45760 جنيه



الأونصة بالدولار- 4302.37 دولار

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد ايرا للاستثمار وتجارة الذهب، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل ارتفاع توقعات التضخم واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

وتوقع لوكا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية خلال عام 2026، مشيرا إلى أن المستثمرين سيواصلون التوجه نحو الذهب كأداة رئيسية لدعم محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق.

وأوضح أن انقسام أعضاء الفيدرالي الأمريكي يعكس حالة واضحة من عدم اليقين في مسار السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب العالمي على الذهب ويعزز من أهميته كأصل استثماري آمن على المدى المتوسط والطويل.

وأشار لوكا إلى أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر لأسعار الذهب، لافتا إلى أن عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة داخل الأسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس، ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الحفاظ على رأس المال.

تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار

وأكد أن الخطوة الأخيرة للفيدرالي تعكس مرونة في السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الذهب كأصل يحافظ على قيمته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، شدد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح أن تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار، وبالتالي فإن سعره في السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه، مؤكدا أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يحتفظ المستثمر بأصل تتفق الأسواق العالمية على مكانته وقيمته.