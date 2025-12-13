يضم 11 أغنية جديدة.. ريان يطرح أول ألبوماته “دكان الأعذار”

طرح المطرب الشاب محمد ريان، أول ألبوماته الذي يحمل عنوان "دكان الأعذار"، ويضم 11 أغنية متنوعة، على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.

وفي تصريحات له أكد ريان قائلًا: "ألبوم دكان الأعذار يعتبر موسيقى بوب بطابع درامي كلاسيكي، واخترت تقديم أغنية "مشوار البعد" بـ البعد الموسيقي synthwave وهو نادرًا ما يتم عزفه في مصر، بينما أغاني مثل "دكان الأعذار"، و "موضع جمالك" اعتمد فيها على آلة العود بشكل مغاير أتمنى يلقى اعجاب الجمهور.

وأوضح ريان: " كل أغاني الألبوم مختلفة، ومميزة، لا استطيع اختيار أغنية بعينها حتى أراهن على نجاحها، خاصة وأنه الألبوم الأول وانتظر بعده ردود فعل وأراء الناس، وأطلب فقط التوفيق من عند الله".

التعاون مع الملحن عمرو طنطاوي

وعن تعاونه مع الملحن ⁠عمرو طنطاوي أكد: " التعاون مع عمرو طنطاوي ممتع، ويكفيني انه من فريق عمرو دياب فله من الخبره الكثير، ودعمه لي يطمئني بشكل كبير لانه من الفنانين اللذين يرفضون المجاملات، و أتدرب على الغناء مع د.عهود عبدالحليم، زوجة الملحن عمرو طنطاوي، وساعدتني كثيرًا وهي من أكثر الداعمين لي".

وعن الفيديو كليب الذي قرر تصويره من الألبوم أوضح: " لم اختار الأغنية المفترض أن أصورها حتى الأن، وفي حيرة ما بين أغاني ابلغ فؤادك، بحاول، مشوار البعد، بحاول أعيش، علي فين".

تفاصيل ألبوم دكان الأعذار

يضم ألبوم دكان الأعذار أغاني "حبّه أيام" كلمات عليم، وألحان محمد أنيس، وتوزيع موسيقي أحمد المغربي، أغنية "أبلغ فؤادك" كلمات إبراهيم جاد، وألحان ريان، وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل، أغنية لا يعنيني، من ألحان سامر أبو طالب، كلمات ادهم معتز، توزيع عمر إسماعيل، أغنية "عملتي ايه"، من ألحان عمرو طنطاوي، كلمات محمد سرحان، توزيع أحمد المغربي، أغنية "بحاول أعيش"، من كلمات رفيق نجيب، وألحان حسن نصير، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "دكان الأعذار" كلمات يس جمال، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، أغنية "الجرح الكام" كلمات إبراهيم جاد، وألحان محمد أنيس، وتوزيع أحمد المغربي، وتسجيل وميكس وماستر المهندس ماهر صلاح، مصطفى رؤوف.