حفل أسطوري في ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي بغناء وائل جسار وبهاء سلطان

أحيا النجوم وائل جسار وبهاء سلطان ومدحت صالح ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي بأوبن إير مول في مدينتي بالقاهرة، وسط حضور جماهيري حاشد رفع لافتة "كامل العدد" قبل موعد الحفل بيوم كامل، ليقدم الثلاثي واحدة من أقوى سهرات الموسم.

وامتدت فقرات كل مطرب لمدة ساعة وعشر دقائق كاملة، أشعل خلالها النجوم المسرح بأشهر أغانيهم، بينما استمتع الجمهور قبل انطلاق الفقرات الفنية بعرض مميز لـدي جي سكر الذي رفع من حماس الحضور.

وقدم النجوم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث غنى وائل جسار رائعته "غريبة الناس" التي رددها معه الحضور بصوت واحد، بينما أشعل بهاء سلطان الأجواء بأغنيته الشهيرة "قلبك يا حول الله"، أما النجم مدحت صالح فقد قدم واحدة من أكثر أغانيه ارتباطا بالجمهور وهي "كوكب تاني" وسط تفاعل كبير وتصفيق مستمر.

وجاء الحفل بتنظيم محكم من منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، وبإشراف الدكتور أيمن زهران رئيس قطاع التسويق والمشرف العام على المهرجان، وشارك في نجاح الليلة فريق عمل وليد منصور الذي ضم تامر أبوالعز للاضاءة والشاشات، و شريف أغا للصوت، وحسام السبكي للمسرح.

ووجه الفنان وائل جسار خلال فقرته الشكر للدكتور أيمن زهران على جهوده في المهرجان، كما قدم تحية خاصة للمنتج ومنظم الحفل وليد منصور واصفا إياه بـ"المبهر" تقديرا لحسن التنظيم وروح الاحتراف، مما جعل الحفل ليلة فنية استثنائية أكدت نجاح النسخة الحالية من شتاء مدينتي، ورسخت مكانته كأحد أهم المهرجانات الموسيقية في مصر.