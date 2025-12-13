قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
فن وثقافة

حفل أسطوري في ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي بغناء وائل جسار وبهاء سلطان

بهاء سلطان ووائل جسار ومدحت صالح
بهاء سلطان ووائل جسار ومدحت صالح
تقى الجيزاوي

أحيا النجوم وائل جسار وبهاء سلطان ومدحت صالح ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي بأوبن إير مول في مدينتي بالقاهرة، وسط حضور جماهيري حاشد رفع لافتة "كامل العدد" قبل موعد الحفل بيوم كامل، ليقدم الثلاثي واحدة من أقوى سهرات الموسم.

وامتدت فقرات كل مطرب لمدة ساعة وعشر دقائق كاملة، أشعل خلالها النجوم المسرح بأشهر أغانيهم، بينما استمتع الجمهور قبل انطلاق الفقرات الفنية بعرض مميز لـدي جي سكر الذي رفع من حماس الحضور.

وقدم النجوم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، حيث غنى وائل جسار رائعته "غريبة الناس" التي رددها معه الحضور بصوت واحد، بينما أشعل بهاء سلطان الأجواء بأغنيته الشهيرة "قلبك يا حول الله"، أما النجم مدحت صالح فقد قدم واحدة من أكثر أغانيه ارتباطا بالجمهور وهي "كوكب تاني" وسط تفاعل كبير وتصفيق مستمر.

وجاء الحفل بتنظيم محكم من منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، وبإشراف الدكتور أيمن زهران رئيس قطاع التسويق والمشرف العام على المهرجان، وشارك في نجاح الليلة فريق عمل وليد منصور الذي ضم تامر أبوالعز للاضاءة والشاشات، و شريف أغا للصوت، وحسام السبكي للمسرح.

ووجه الفنان وائل جسار خلال فقرته الشكر للدكتور أيمن زهران على جهوده في المهرجان، كما قدم تحية خاصة للمنتج ومنظم الحفل وليد منصور واصفا إياه بـ"المبهر" تقديرا لحسن التنظيم وروح الاحتراف، مما جعل الحفل ليلة فنية استثنائية أكدت نجاح النسخة الحالية من شتاء مدينتي، ورسخت مكانته كأحد أهم المهرجانات الموسيقية في مصر.

وائل جسار بهاء سلطان مدحت صالح مهرجان شتاء مدينتي

