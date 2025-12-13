جيش الاحتلال: جمدنا مؤقتًا الغارة على مبنى في بلدة يانوح بعد تفتيشه من الجيش اللبناني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قرر تجميد الغارة الجوية بشكل مؤقت على أحد المباني في بلدة يانوح جنوبي لبنان، وذلك عقب قيام الجيش اللبناني بتفتيش المبنى محل الاشتباه.

مراقبة المبنى المهدد

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قال جيش الاحتلال إنه يواصل مراقبة المبنى المهدد في يانوح بشكل مستمر، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة التطورات الميدانية في المنطقة.

التموضع أو إعادة التسلح

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال «لن يسمح لحزب الله بإعادة التموضع أو إعادة التسلح»، مشددًا على أن قواته ستتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع ما وصفه بتهديدات أمنية على حدوده الشمالية.