بيراميدز يعتلي صدارة ترتيب الأندية العربية والأفريقية في تصنيف أندية العالم.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام بيراميدز في تصنيف أندية العالم.

أرقام بيراميدز

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يعتلي صدارة ترتيب الاندية العربية والافريقية في تصنيف أندية العالم".

كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا

وكان قد أنهي نادي فلامنجو البرازيلى الشوط الأول متقدماً على نادي بيراميدز بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد أحمد بن على، بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

واجه بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.



وضغط الفريق البرازيلى على بيراميدز فى أول ربع ساعة من اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح ليو بيريرا لاعب فلامنجو البرازيلى في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية ليو بيريرا لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 44 تسديدة من منتصف الملعب من لاعب فلامنجو إيفرتون سواريس ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.