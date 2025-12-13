قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعاء وخميس.. المصريون بالداخل يصوتون في إعادة 55 دائرة بانتخابات النواب
هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون
لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو
بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
رياضة

صلاح يتخطى روني وينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

صلاح
صلاح
مجدي سلامة

فاز فريق ليفربول بهدفين نظيفين على نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتكي في الدقيقة 1.

وكان محمد صلاح قد تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل دخوله كبديل بعد إصابة جو جوميز في الدقيقة 24.

ثم ساهم محمد صلاح في الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما قدم عرضية رائعة من ركلة ركنية سددها إيكيتيكي ليحرز الهدف الثاني للريدز.

وشهدت المباراة دعما كبيرا من جانب جماهير ليفربول للدولي المصري محمد صلاح بعد غناء الأغنية الشهيرة الخاصة به “مو صلاح ذا إيجيبشن كينج” وذلك بعد مشاركته مع الفريق بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت وإدارة ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى، وأمامه جوميز، فان دايك، كوناتي، كيركيز، وفي خط الوسط فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز وجرافنبيرخ، بينما يقود الهجوم إيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

أرقام صلاح

ووفقًا لحساب ليفربول عبر منصة "إكس"، فقد أصبح صلاح الآن صاحب أكبر عدد من المساهمات في الأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 277 مساهمة، متفوقًا على واين روني، صاحب الـ276 مساهمة.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي محمد صلاح صلاح

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

صلاح يتخطى روني وينفرد برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

شاهندة المغربي

شاهندة المغربى تشارك في معسكر المحكمات المرشحات لكأس العالم للسيدات

فلامنجو البرازيلى

30 دقيقة | فلامنجو يتقدم على بيراميدز بهدف ليو بيريرا

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

