مفيش أي تحسن.. والدة عمرو محمد علي تكشف آخر تطورات حالته الصحية| خاص

كشفت والدة الفنان عمرو محمد علي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن حالته الصحية لا تزال كما هي دون أي تحسن ملحوظ، موضحة أنه متواجد حاليًا داخل المنزل.

وأضافت أن العلاج الذي يتلقاه حتى الآن لم يُحقق نتائج قوية، مشيرة إلى أن موعد الكشف الطبي المحدد له سيكون خلال شهر يناير المقبل داخل المستشفى، على أمل تحسن حالته خلال الفترة القادمة

يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقال عمرو محمد علي في أول رد له عن شائعة وفاته: “أنا بخير الحمد لله وبستغرب من شائعات وفاتي، كلام سخيف ووحش ومش بحب اتعامل مع الإشاعات، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “نفسي يكون عندي شقة لإني قاعد عند اخواتي ومش عايز اكون تقيل عليهم، عايز لما بنتي تيحي ليا نقول انا رايحة بيت بابا، نفسي أعيش في بيت بتاعي وأكون مرتاح فيه".

يذكر أن الممثل عمرو علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).



