جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
رياضة

خسائر بيراميدز بعد وداع بطولة الإنتركوتنتتال

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
عبدالحكيم أبو علم

وضع فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، حدا لمغامرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وتقدمه في بطولة إنتركونتيننتال، ليتغلب عليه بنتيجة 2 / صفر بنصف نهائي كأس التحدي.


وسجل ليوناردو بيريرا الهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة 24، بينما أضاف دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 52.


ويتقابل فلامنجو مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا يوم الأربعاء المُقبل.
وخسر بيراميدز زيادة حصته المالية من المشاركة في البطولة مكتفيا ب2 مليون دولار بعد وداع البطولة.


كما خسر بيراميدز فرص تخطي إنجازات الأهلي الذي لم يتأهل الي نهائي بطولة العالم بشكلها القديم والجديد.

فوز فلامنيجو


ونجح فريق فلامنيجو في تحقيق الفوز علي بيراميدز بهدفين نظيفين فقط في نصف نهائي بطولة الإنتركونتنتال.


وكان الفريق البرازيلي قد هزم كروز آزول المكسيكي 2 / 1 في بطولة كأس الأمريكتين، أما بيراميدز فقد بدأ مشوار البطولة مبكرا بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3 / صفر، ثم هزم الأهلي السعودي 3 / 1 في كأس بطل القارات الثلاثة، ليتأهل لمواجهة فلامنجو، الذي وضع حدا لمسيرة الفريق حديث العهد، والذي كان قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه العام الحالي.


ظهر فلامنجو بشكل أفضل بكثير حيث لعب بضغط طولي، أدى إلى صعوبة خروج لاعبي بيراميدز بالكرة من المناطق الدفاعية وبناء الهجمات.
 

وأجبر فلامنجو فريق بيراميدز على ارتكاب أخطاء في وسط الملعب أدت إلى خطورة على مرمى أحمد الشناوي، لكن المحاولة الأبرز كانت بالهدف البرازيلي الذي كان بضربة رأس من كرة عرضية بعد ركلة حرة نفذها الأوروجواياني دي أراسكايتا في الدقيقة 24.


ونشط بيراميدز في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، حيث كاد الكونغولي فيستون مايلي أن يلحق بعرضية خطيرة أمام المرمى من مصطفى "زيكو"، بينما أضاع مايلي فرصة أخرى محققة أمام المرمى في الدقيقة 45 من تمريرة البوركينابي بلاتي توريه حيث تصدى الحارس الأرجنتيني روسي للكورة ببراعة.


ومع بداية الشوط الثاني بدا بيراميدز أكثر تماسكا بالمقارنة مع أول 45 دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا لأن يمنع فلامنجو من خطورته المعتادة عبر الكرات الثابتة.


وفي الدقيقة 52 نفذ المتخصص دي أراسكايتا كرة بالمقاس من ركلة حرة إلى رأس المدافع دانيلو ليقابلها بضربة رأسية قوية فشل الحارس الشناوي في التعامل معها.


اللاعب الذي سجل هدف الفوز بكأس ليبرتادوريس، عزز تقدم فلامنجو بهدف ثان كان قاتلا بالنسبة لبيراميدز الذي فشلت محاولاته في العودة لاحقا رغم الدفع بأسلحة هجومية أخرى مثل الجناح البرازيلي إيفرتون ومحمد رضا "بوبو"، ومصطفى فتحي، حيث كان تراجع فريق فلامنجو لمناطقه الدفاعية كافيا لتأمين مرماه لأي محاولات خطيرة.

