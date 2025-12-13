لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو

بدأت فعاليات مهرجان تياترو بجامعة سوهاج للمسرح الجامعي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، حيث تضم لجنة التحكيم النجمة لقاء سويدان والنجم سامح حسين، إلى جانب الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة.

وشهد المهرجان حضورًا لافتًا من طلاب الجامعة ومحبي المسرح، في أجواء فنية مميزة تعكس اهتمام جامعة سوهاج بدعم الإبداع المسرحي وتشجيع المواهب الشابة، مع تقديم مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة خلال أيام المهرجان.

يذكر أن استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الفنان سامح حسين والفنانه لقاء سويدان أعضاء لجنه تحكيم المهرجان السادس “تياترو” للعروض المسرحية، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

بمشاركة ١٧٠ طالب وطالبة، يمثلون ١٢ كلية من كليات الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

ورحب النعماني بنجوم الفن والإبداع مقدما الشكر على تلبية الدعوة، ومنحهم فرصة للطلاب للتعلم من خبراتهم الفنيه، في تجربة مميزة وملهمة بالعروض المسرحيه المشاركه بالمهرجان.

وجدير بالذكر انه سوف تنطلق بعد قليل حفل افتتاح المهرجان يليه ٨ عروض مسرحيه طلابية وهم مسرحيه حكايه سعيد الوزان لكلية التكنولوجيا والتعليم، مسرحيه شفيقه ومتولي لكلية الآداب، مسرحية سباركتوس لكلية الصيدله، مسرحيه فراجما لكلية التربيه النوعية، مسرحيه حكاية تياترو لكلية الهندسه، مسرحيه لما روحي طلعت لكلية الزراعه، ومسرحية النهر كليه الاثار.