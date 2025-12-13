قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل

بطولة كأس إنتركونتيننتال
بطولة كأس إنتركونتيننتال
إسلام مقلد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إجمالي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، التي تقام بمشاركة نخبة من أبطال القارات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 13.5 مليون دولار، يتم توزيعها على الفرق المشاركة وفقًا لمراكزها في البطولة.

جوائز البطولة

وحصل نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار نظير مشاركته في البطولة، فيما نال الأهلي السعودي مليون دولار، وهي القيمة نفسها التي حصل عليها كروز أزول المكسيكي بعد خروجه من المنافسات.

مليونا دولار لبيراميدز

وضمن نادي بيراميدز الحصول على مليوني دولار بعد بلوغه مباراة النصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي جديد للنادي على الساحة الدولية، وخسارته أمام فلامنجو البرازيلي.

فلامنجو يضمن الحصول على 4 ملايين دولار

ومن المقرر أن يضمن فلامنجو البرازيلي الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية دون التتويج باللقب على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس إنتركونتيننتال 2025 الجائزة الكبرى وقيمتها 5 ملايين دولار.

ويواجه فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية الأربعاء المقبل.

وتعكس هذه الجوائز المالية الضخمة الأهمية المتزايدة لبطولة كأس إنتركونتيننتال، التي باتت واحدة من أبرز البطولات العالمية على مستوى الأندية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ومكاسب فنية واقتصادية كبيرة للمشاركين فيها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال نادي بيراميدز الأهلي السعودي فلامنجو البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

صحة سوهاج تحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مبادرة دعم صحة المرأة

ارشيفيه

كلب يعقر خمسة أطفال وسيدة بتمي الأمديد في الدقهلية

غلق الفتحات أسفل الدائري

محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق الفراغات أسفل الدائري الجنوبي بحي الطالبية

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد