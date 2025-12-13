بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إجمالي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، التي تقام بمشاركة نخبة من أبطال القارات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 13.5 مليون دولار، يتم توزيعها على الفرق المشاركة وفقًا لمراكزها في البطولة.

جوائز البطولة

وحصل نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار نظير مشاركته في البطولة، فيما نال الأهلي السعودي مليون دولار، وهي القيمة نفسها التي حصل عليها كروز أزول المكسيكي بعد خروجه من المنافسات.

مليونا دولار لبيراميدز

وضمن نادي بيراميدز الحصول على مليوني دولار بعد بلوغه مباراة النصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي جديد للنادي على الساحة الدولية، وخسارته أمام فلامنجو البرازيلي.

فلامنجو يضمن الحصول على 4 ملايين دولار

ومن المقرر أن يضمن فلامنجو البرازيلي الذي نجح في الوصول إلى المباراة النهائية دون التتويج باللقب على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس إنتركونتيننتال 2025 الجائزة الكبرى وقيمتها 5 ملايين دولار.

ويواجه فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية الأربعاء المقبل.

وتعكس هذه الجوائز المالية الضخمة الأهمية المتزايدة لبطولة كأس إنتركونتيننتال، التي باتت واحدة من أبرز البطولات العالمية على مستوى الأندية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ومكاسب فنية واقتصادية كبيرة للمشاركين فيها.