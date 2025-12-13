قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
أخبار البلد

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
عبد الفتاح تركي

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة .. تصدر موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة محركات البحث المختلفة خلال هذه الآونة، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها واحدة من أعرق وأكبر حدائق الحيوان في المنطقة، إذ تحظى الحديقة بمكانة تاريخية وسياحية مميزة جعلت الاهتمام بموعد افتتاحها محط أنظار ملايين المواطنين والزوار، خاصة بعد الإعلان عن تحويلها إلى وجهة عالمية متكاملة تنافس كبريات الحدائق الدولية.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة رسميا

كان من المقرر افتتاح حديقة حيوان الجيزة في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت تأجيل الافتتاح، موضحة أن الموعد الجديد سيكون خلال الربع الأول من عام 2026 أمام الزوار، وذلك لضمان الانتهاء الكامل من جميع مراحل التطوير وفق المعايير العالمية، بما يحقق تجربة آمنة وممتعة للزائرين ويعيد للحديقة مكانتها الرائدة.

حديقة الحيوان

أهمية تطوير حديقة الحيوان وتحويلها إلى وجهة عالمية

تُعد حديقة حيوان الجيزة من أشهر المعالم الترفيهية والسياحية في مصر، ويهدف مشروع تطويرها إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على التراث، مع الالتزام بأسس الرفق بالحيوان، حيث تم العمل على إعادة تصور الحديقة بالكامل لتناسب مختلف الأعمار والفئات، مع الحفاظ على هويتها التاريخية التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2026

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى تعديلها بما يتناسب مع حجم التطوير الكبير الذي تشهده الحديقة، والخدمات الجديدة التي سيتم تقديمها للزوار، على أن يتم الإعلان عن الأسعار النهائية قبل الافتتاح الرسمي بفترة مناسبة لإتاحة الفرصة للجمهور للاستعداد للزيارة.

حديقة الحيوان

خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بحديقة الأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة بعد ربطها بحديقة الأورمان على رؤية شاملة تهدف إلى خلق مسار سياحي وترفيهي واحد، حيث تم التركيز على إعادة تصميم بيوت الحيوانات وتحديث الممرات، مع الحفاظ الكامل على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتي تمثل قيمة تراثية لا تقدر بثمن وتشمل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، والمتحف الحيواني، بما يعكس مزيجًا فريدًا من الحداثة والأصالة.

الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان

يشمل مشروع التطوير ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان عبر نفق حديث، يتيح للزوار التنقل بسهولة بين الحديقتين دون عناء، والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين مشاهدة الحيوانات في بيئاتها المطورة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء الواسعة، وهو ما يعزز من مدة الزيارة ويرفع من القيمة السياحية للمكان.

آخر تطورات حديقة حيوان الجيزة

شهدت حديقة حيوان الجيزة خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير مكثفة، لتظهر أمام زوارها بثوب جديد يختلف كليًا عما كانت عليه سابقًا، حيث تم الاعتماد على المساحات المفتوحة لتوفير بيئة أكثر راحة للحيوانات والزوار، وأصبحت الحديقة نموذجًا حديثًا للوجهات الترفيهية المتكاملة التي تلائم جميع الأعمار والفئات، مع الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة عالميًا.

حديقة الحيوان

تفاصيل أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان

تضمنت أعمال تطوير حديقة حيوان الجيزة بعد ربطها بالأورمان مجموعة من الخطوات الأساسية، في مقدمتها إعادة تصميم بيوت الحيوانات لتكون أقرب إلى بيئاتها الطبيعية، بما يساهم في تحسين جودة حياة الحيوانات، إلى جانب تطوير جميع الممرات مع الحفاظ على طابعها التاريخي المميز، مع ترميم وصيانة المعالم الأثرية الثمانية داخل الحديقة وعلى رأسها كوبري إيفل والكشك الياباني والقاعة الملكية وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

أنشطة وتجارب جديدة لزوار حديقة الحيوان

تم استحداث مجموعة من الأنشطة الجاذبة لمحبي المغامرات والتجارب المختلفة، من بينها عروض حية مع أسود البحر والطيور والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات النمس، إلى جانب تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، وإتاحة مشاهدة أفراس النهر تحت الماء، وهي أنشطة تضيف بعدًا تفاعليًا جديدًا لتجربة الزيارة.

حديقة الحيوان

تجارب ليلية وأنشطة تفاعلية للعائلات

تتضمن خطة التشغيل الجديدة فتح جزء من الحديقة خلال فترات ليلية محددة، بما يتيح للزوار اكتشاف سلوكيات الحيوانات الليلية ومشاهدتها في بيئتها الطبيعية خلال ساعات الظلام، إلى جانب أنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات تشمل إطعام الحيوانات وجولات برفقة مربي الحيوانات، ما يقدم تجربة فريدة ومثيرة لم يسبق لها مثيل في المنطقة.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة افتتاح حديقة الحيوان 2026 أسعار تذاكر حديقة الحيوان تطوير حديقة حيوان الجيزة ربط حديقة الحيوان بالأورمان آخر أخبار حديقة حيوان الجيزة حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير

