حديقة الحيوان .. يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، بعد الانتهاء من مشروع التطوير الشامل الذي يستهدف إعادة إحياء واحدة من أعرق حدائق الشرق الأوسط بما يناسب قيمتها التاريخية.

ويأتي المشروع ضمن خطة لتحديث البنية التحتية وتوسيع المساحات الخضراء وربط الحديقة بحديقة الأورمان لتكوين متنفس طبيعي ضخم يخدم الزوار ويمنحهم تجربة ترفيهية متكاملة.

حديقة الحيوان

تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

تشمل خطة التطوير لحديقة الحيوان إعادة تصميم البيوت المخصصة للحيوانات وتحديث الممرات الداخلية، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة وفي مقدمتها كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، والمتحف الحيواني.

كما يتضمن المشروع إنشاء نفق حديث يربط بين الحديقتين لتسهيل حركة الزوار وتعزيز تجربة التنقل بين الحياة البرية والطبيعة المفتوحة داخل نطاق واحد.

وفي هذا السياق أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الاعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان أن أسعار التذاكر لم يتم تحديدها حتى الآن، موضحا أن الشركة المطورة ملتزمة بتحديد أسعار مناسبة لكافة الفئات.

وأشار إلى أن عقد التطوير يلزم الشركة بإعادة الحديقة إلى مكانتها التاريخية والعمل على تسجيلها مجددا في المنظمات العالمية المتخصصة.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

أوضح إبراهيم أن موعد الافتتاح الرسمي لم يتم تحديده بعد، إلا أن الحديقة ستعود لاستقبال الجمهور خلال عام 2026 عقب الانتهاء الكامل من أعمال التطوير واعتمادها من الجهات الدولية المعنية.

ملامح مشروع التطوير

كشف إبراهيم عن استقدام 118 فصيلة جديدة ضمن خطة تعزيز الثروة الحيوانية داخل الحديقة، من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل لأول مرة، إلى جانب استيراد 362 حيوانا جديدا لدعم التنوع البيولوجي.

وأكد ترميم أكثر من 90 في المئة من المباني الأثرية والحفاظ على الأشجار النادرة المتواجدة داخل الحديقتين.

من جانبه أوضح محمد كامل رئيس الشركة المسؤولة عن التطوير أن حديقة الحيوان شهدت زيادة تتراوح بين 118 و120 في المئة في معدلات الولادات نتيجة تحسين جودة الغذاء المقدم للحيوانات.

وأضاف أن أعمال التطوير تتم داخل الموقع نفسه الذي تعيش فيه الحيوانات، ما يزيد من تعقيد المهمة ويستلزم الالتزام بمعايير دقيقة لتهيئة بيئة مناسبة.

ولفت كامل إلى أنه لا يوجد شفت ليلي داخل الحديقة حاليا بهدف منح الحيوانات الوقت الكافي للراحة والنوم، مؤكدا أن المشروع يتضمن إنشاء نفق يربط الحديقتين لتقديم تجربة مشابهة لأشهر المتنزهات العالمية، مشيرا إلى أن الاسم المقترح للحديقة بعد التطوير هو جنينة الحيوانات.

حديقة الحيوان

افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة

من المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي بعد اعتماد التطوير من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان الذي يتابع مراحل التنفيذ للتأكد من جاهزية الحيوانات والمرافق بما يضمن التشغيل الفعال والآمن.

وأكدت الشركة أن عملية التطوير تتم بالتعاون مع خبراء دوليين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للحديقتين.

اقدم حديقة حيوان في افريقيا

تعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة في العالم بمساحة 112 فدانا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة إلى جانب 186 فصيلا من الثدييات والطيور والزواحف.

وقد تأسست في عهد الخديو اسماعيل، ما يجعلها ثالث اقدم حديقة حيوان على مستوى العالم.

حدائق الحيوان التاريخية



حديقة حيوان شونبرون (فيينا، النمسا): تعتبر أقدم حديقة حيوانات قائمة في العالم، تأسست عام 1752 كحديقة إمبراطورية وتم فتحها للعامة لاحقا، وهي الآن موقع تراث عالمي لليونسكو.



حديقة حيوان لندن (المملكة المتحدة): أنشئت عام 1828 كأول حديقة حيوانات علمية في العالم.



حديقة حيوان الجيزة (مصر): افتتحت عام 1891، وهي أقدم حديقة حيوانات في الشرق الأوسط وأفريقيا وما زالت قائمة.

ومشروع التطوير بدأ رسميا في 9 يوليو 2023 عقب تسلم التحالف المسؤول لإدارة الموقع، لتنطلق بعدها أعمال تحديث شاملة تستهدف الارتقاء بالحديقة إلى الطراز العالمي الحديث دون المساس بهويتها التاريخية والمعمارية.